¡Atención usuarios de Instagram! Un experto reveló tres funciones para tener más seguidores usando los mensajes directos

En Instagram, no solo hay que enfocarse en las fotos y videos para aumentar los seguidores . Sus mensajes directos también incluyen herramientas poco conocidas que pueden cambiar la forma en las que uno se conecta con otras personas.

Adam Mosseri, el responsable de la aplicación, comparte funciones que permiten ordenar mejor los chats y crear un entorno más atractivo para seguidores actuales y potenciales. Lo que presentó fueron tres recursos que, según él, potencian la experiencia en la bandeja de entrada.

Mosseri señaló que fijar chats en la parte superior de los mensajes directos es genial para los que tienen sus contactos frecuentes. Al deslizar el dedo hacia la izquierda o presionar un chat por unos segundos, se activa la opción "Fijar". Esto hace que se ponga al hilo seleccionado arriba de todo, sin importar cuántos mensajes nuevos lleguen. Se pueden fijar varios chats y desanclarlos cuando se desee.

Apodos personalizados para cada chat

El director de Instagram también habló de los apodos dentro de los mensajes directos. Esta función permite asignar sobrenombres a amigos o integrantes de un grupo. Así se identifican rápido los contactos, se acortan nombres de usuario extensos y se crean códigos internos o chistes privados. Desde la parte superior del chat se puede configurar quién tiene permiso para modificar apodos.

Blend: reels compartidos en privado

La tercera función, llamada Blend, ofrece un feed de videos cortos compartido entre amigos o grupos. Con invitación previa, cada participante ve y comenta reels en el mismo chat. El algoritmo propone clips según los intereses comunes, lo que mejora la interacción y el conocimiento mutuo de gustos audiovisuales. Además, cada integrante recibe notificaciones cuando se agrega un nuevo reel, lo que está muy bueno si creas un grupo con seguidores que no son tus amigos y lo van comentando, así podes sumar seguidores.