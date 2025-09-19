Prepará tu casa para recibir a la primavera sin alergia: los trucos de limpieza que combaten los síntomas







Estos son los mejores consejos para reducir irritaciones respiratorias y disfrutar de un ambiente fresco, limpio y seguro.

La llegada de la primavera trae las flores, las temperaturas más agradables y los días más largos, pero también puede activar los síntomas de la alergia. Por eso, preparar la casa con tiempo te ayuda a atravesar estos meses de la manera más saludable.

El primer paso es reconocer qué es lo que te provoca las alergias y cómo se manifiestan. El otro paso fundamental es tener una rutina de limpieza específica y constante. De esta forma, es posible que logres disminuir alérgenos y mejorar la calidad del aire en cada ambiente de tu hogar.

Qué es la alergia estacional La alergia estacional es una reacción del sistema inmunológico frente a las partículas que están presentes en el aire, como el polen o el polvo.

Esta suele intensificarse en primavera porque la floración incrementa la cantidad de sustancias microscópicas en el ambiente. Esto provoca que las personas experimenten molestias respiratorias y oculares.

Síntomas de la alergia Los síntomas más habituales de la alergia incluyen: Estornudos repetidos

Picazón en ojos y nariz

Congestión

Tos

Sensación de cansancio Algunas personas también padecen lagrimeo, irritación de garganta y dificultad para dormir debido a la congestión. Detectar estas señales te ayuda a actuar antes de que la situación empeore. Cómo limpiar tu casa para evitar síntomas de alergia Para limpiar tu casa de la mejor manera y protegerte de las alergias, estas son las claves: Cerrar las ventanas en los días de polen elevado: Aunque la brisa sea bastante tentadora, mantener las ventanas cerradas reduce la entrada de partículas externas. Es preferible ventilar en horarios de baja concentración de polen y, si es posible, usar aire acondicionado con filtros limpios.

Lavar textiles y aspirar con frecuencia: La ropa de cama, cortinas, tapizados y alfombras acumulan polvo, pelo de mascotas y ácaros. Lavarlos con agua caliente y pasar la aspiradora contribuye a eliminar alérgenos.

Controlar la humedad y el moho: La humedad favorece la proliferación de hongos. Usar extractores en baño y cocina, secar superficies mojadas y limpiar zonas propensas con detergente previene la aparición de moho.

Cuidar la higiene de las mascotas: Bañar a los animales con regularidad y mantenerlos fuera del dormitorio ayuda a disminuir la exposición al pelo y caspa. También conviene lavar sus camas y juguetes.

Cambiar filtros y mantener orden: Los filtros de aire sucios pueden acumular partículas que despues se dispersan. Renovarlos cada pocos meses hace que la limpieza sea más efectiva.

