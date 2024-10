Atrapado en Constitución y de noche: cómo es "El 39", el nuevo videojuego de terror argentino que es furor

Recientemente se viralizó en las redes un nuevo videojuego de terror argentino , esta vez ubicado en Constitución. Si bien aún no está disponible, sus productores Lucas Gomila y Ramiro Argente lanzaron un adelanto en las redes que captó la atención de la gente. Este videojuego está siendo desarrollado por Bohemian Productions, un estudio de videojuegos indie enfocado en estéticas PSX, Pixel Art y temáticas Argentinas.

La idea surgió porque los creadores experimentaron un suceso similar. En diálogo con Ámbito, remarcaron: "Post-juntada con amigos a la madrugada, nos teníamos que tomar un colectivo para volver a casa. No pasaba, y nos arrancamos a preocupar, preguntarnos si nos va a pasar algo, si a lo mejor no pasa, y si pasa y no para?".