Este grupo de usuarios perderá el acceso a WhatsApp en febrero 2026 + Seguir en









La aplicación de mensajería global dio a conocer un listado de equipos móviles que perderán el acceso a su sistema, durante el segundo mes de 2026.

Los dispositivos que no cumplan con estas condiciones dejarán de poder abrir la aplicación, así como enviar o recibir mensajes.

Junto con la llegada de un nuevo año, WhatsApp realizará distintas actualizaciones, que harán que la aplicación deje de ser compatible con una serie de distintos modelos de teléfonos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta medida afectará a miles de usuarios cuyos teléfonos móviles no cumplan con los requisitos técnicos mínimos de este nuevo sistema operativo. Conocé todo sobre esta medida acá:

logo-whatsapp.webp Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos dispositivos WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos celulares que ya no cumplen con los requisitos mínimos de actualización, por lo que muchos dispositivos podrían considerarse descartados frente a las nuevas exigencias de la aplicación. Ante este escenario, es importante tener en cuenta la medida, para evitar quedarse sin acceso al servicio de mensajería.

Se trata de una política habitual de Meta, que de manera periódica actualiza los requisitos técnicos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de WhatsApp. Estos ajustes buscan mejorar la seguridad, el rendimiento y la incorporación de nuevas funciones dentro de la plataforma.

Como consecuencia, los dispositivos que no cumplan con estas condiciones dejarán de poder abrir la aplicación, así como enviar o recibir mensajes, al quedar fuera del soporte oficial de una de las herramientas de comunicación más utilizadas a nivel mundial.

Cómo es el aviso que da WhatsApp a los usuarios que serán eliminados En su Centro de Ayuda, la aplicación detalla que “antes de dejar de admitir tu sistema operativo, recibirás una notificación en WhatsApp y se te recordará en varias ocasiones que debes actualizarlo”. De esta manera, la compañía busca evitar que los usuarios queden incomunicados de forma repentina. Ante la recepción de este aviso, se recomienda actualizar el software del dispositivo para comprobar si el equipo aún es compatible. La versión del sistema operativo puede verificarse desde el apartado “Acerca del dispositivo”, en teléfonos Android, o “Información” en el caso de dispositivos iPhone. Por antigüedad o simpleza: estos son los modelos de celulares que se quedarán sin WhatsApp en febrero Son varios los modelos de dispositivos que se quedarán sin servicio de WhatsApp durante 2026: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy J2.

Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual y Optimus L5 II.

Motorola Moto G y Moto E (1.ª generación), Sony Xperia Z2 y Z3, y el Ascend Mate, Ascend G740 y Ascend D2.

Temas WhatsApp