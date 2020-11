FM21: los mejores jugadores jóvenes del Football Manager 2021

fútbol.jpg Creamos una lista con los mejores jugadores para fichar en tu equipo de Fútbol Manager 2021, ya sea en un club mundialmente reconocido o un equipo del asenso.

Pedri González

El joven de 17 años, canterano del Fútbol Club Barcelona, está rompiéndola esta temporada en el Camp Nou, con un rol cada vez más importante para el equipo que dirige Ronald Koeman mientras que muestra versatilidad en diferentes puestos que se lo coloca en el campo. Como volvió cedido desde el Unión Las Palmas, es posible fichar a Pedri González ni bien comenzamos una nueva partida, mientras que los 8 millones de euros que tiene de valor suelen ser una gran inversión si se entrena adecuadamente.

Rayan Cherki

El Olympique de Lyon es uno de los equipos con mejor cantera en todo Europa, con cracks que salen de sus equipos juveniles desde hace varios años. Y mientras que la temporada pasada estuvo centrada en la actual estrella del equipo, Houssem Aouar, este año es el turno del prometedor Rayan Cherki. Con solo 17 años y un valor de 800 mil euros, es ideal para alguien que recién empieza una nueva temporada.

Edouard Camavinga

Continuamos en la Ligue 1 para la próxima promesa del fútbol, ya que el joven Edouard Camavinga es visto como la próxima gran estrella de Francia que suplirá a Paul Pogba en la selección nacional. Solo 17 años y un valor de 8 millones de euros complican su traspaso por lo que significa ese dinero, pero si se tiene en cuenta que fue buscado por el Real Madrid de Zinedine Zidane desde hace algunas temporadas, entonces no parece haber duda que es dinero bien invertido.

Ilaix Moriba

Volvemos al FC Barcelona pero ahora vamos a ver a una de sus principales promesas en La Masía, la mundialmente reconocida cantera de dicho club. Allí está Ilaix Moriba, un joven español de 17 años que hace poco se volvió el jugador mejor pago de las inferiores catalanas. Su valor es un poco más de 200 mil euros, algo barato en comparación al resto de la lista, pero como aún no es un jugador probado sigue siendo una inversión riesgosa. Con el entrenamiento correcto debería ser una superestrella en cualquier club.

Sebastiano Espósito

Por otra parte, si lo que se necesita es un delantero centro puro no hay que irse a otro lugar que no sea el Inter de Milán, donde Sebastiano Espósito parece ser el próximo diamante en bruto a pulir por el técnico Antonio Conte. Con 18 años, experiencia en primera división y un valor de 500 mil euros, es un jugador que no se puede evitar a la hora de fichar una futura estrella.

FM21: los mejores jugadores jóvenes de Sudamérica del Football Manager 2021

Pero si lo que se busca es conseguir a los mejores talentos disponibles en Sudamérica, también existen miles de jóvenes jugadores que brillaran en casi cualquier equipo, siendo estrellas casi garantizadas si son entrenadas de forma correcta. A continuación una lista completa por posición.

Arqueros:

Matheus Donelli (18 años - Corinthians de Brasil)

Cristian (18 años - Atlético Mineiro de Brasil)

Francisco Gómez (18 años - Racing Club de Avellaneda)

Defensores:

Kaiky (16 años - Santos de Brasil)

Gastón Ávila (18 años - Boca Juniors)

Geovani (20 años - Fluminense de Brasil)

Mediocampistas:

Manuel Ugarte (19 años - Centro Atlético Fénix de Uruguay)

Fausto Vera (20 años - Argentinos Juniors)

Facundo Cáceres (19 años - Vélez Sársfield)

Delanteros: