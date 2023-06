Mark Zuckerberg anunció cuándo se lanzará la plataforma que competirá con Twitter

Elon Musk y Mark.jpg

Como informó recientemente CNBC, Threads se promociona como una red de medios sociales "descentralizada" que tendrá algunas integraciones con la plataforma de medios sociales Mastodon, pero los detalles sobre lo que eso implicará no se han publicado.

Los cambios en Twitter

La empresa incorporó a Linda Yaccarino como directora ejecutiva a poner un poco de orden a la empresa luego de la llegada de Elon Musk. Yaccarino se comprometió a mantener el mismo espíritu de libertad de expresión que Musk ha dicho que defiende, su vasta experiencia en el mundo de la publicidad probablemente será un suspiro de alivio para muchas marcas que pueden haberse vuelto aprensivas después de que Musk compró la compañía.

Los planes de Meta no han sido bien recibidos por Musk. De hecho, el multimillonario planea organizar una pelea en jaula con Mark Zuckerberg después de que los dos hombres comenzaran una guerra de palabras a raíz de la filtración de noticias sobre Threads. Todavía no está claro si la pelea realmente sucederá. Pero ambos titanes tecnológicos han dejado en claro que no son grandes admiradores el uno del otro.