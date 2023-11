Su novia le fue infiel y se vengó regalándole un viaje a Brasil pagando con la tarjeta de ella

"Me hizo corneta y no sabe que yo sé", escribió el tiktoker en medio del video que se volvió viral rápidamente.

Y en la filmación agregó: "Aprovecho, me vengo a pasar unas vacaciones hermosas, divinas y después se enterará que hice todo con su tarjeta. Va a ser la excusa perfecta para separarnos".

Como era de esperar, el video cobró tal magnitud que llegó a 1,2 millones de reproducciones y 110 mil me gusta.

Asimismo, los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar y fueron de los más variados:"¿Es un video triste? ¿Feliz? Tiene todo", otro indicó "No encuentro fallas en su lógica" y otro señaló "Me faltaron clases de viveza para cuando me gorrearon".