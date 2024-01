Tucumán respaldó la creación de un bloque propio en Diputados

El mismo miércoles, unas horas después de que el parlamentario, exintendente de Aguilares, le diera su apoyo al oficialismo nacional y en medio de tensiones en el justicialismo local, el presidente de la Cámara Diputados, Martín Menem, recibió una nota en la que se comunicaba que los tucumanos Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina, que responden a Jaldo, armaban su propio espacio bajo la denominación “Independencia”, rompiendo con el bloque de Unión por la Patria (UP). La acción habría sido también un resultado lateral de los contactos que mantuvo el gobernador tucumano con el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, para negociar que se retrotraigan el contenido de los artículos del proyecto de ley que grababan con retenciones al citrus y sus derivados, que se dé marcha atrás en la derogación de la barreras arancelarias para proteger a la industria azucarera y el cambio en las reglas del juego en la producción y comercialización de bioetanol en base a caña de azúcar.

Ámbito consultó sobre el origen de la conformación del bloque Independencia al ministro del Interior, Darío Monteros, también esposo de la diputada Medina. “Es una cuestión institucional para defender los intereses de Tucumán, frente a algunas diferencias que había con UP. No son diferencias ideológicas porque el peronismo es mucho más que una sigla, que un sello institucional...”, manifestó. “El apoyo de las diputadas demuestra, además, que están en un todo de acuerdo con Fernández y por eso actuarán juntos de aquí en adelante”, agregó. Indicó que el cisma tampoco implica que los tres votos estarán garantizados para el oficialismo nacional cuando se sesione y no descartó que se tiendan puentes con el espacio que preside el santafesino Germán Martínez, frente a la sesión que se realizará la semana próxima. “El gobernador Jaldo está dialogando y por ahora nuestro gobierno entiende que es un avance que se hayan retrotraído las decisiones que afectaban a la citricultura y a la producción azucarera, comprendidas en la Ley Ómnibus. Y sobre el bioetanol, continúan las negociaciones”, completó.