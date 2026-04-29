Dónde comer el Día del Trabajador: mesas para celebrar el 1º de mayo

En el marco de la celebración del Día del Trabajador , una guía con los restaurantes más destacados. Este 1º de mayo es el momento ideal para relajarte, compartir una buena mesa y celebrar los logros alcanzados con una experiencia gastronómica inolvidable.

El viernes 1° de mayo, MN Santa Inés ofrecerá un clásico bien argentino: un locro servido en combo con empanada frita, creado para la ocasión. Durante el horario de almuerzo (desde las 12:30 h) y con reserva previa, el espacio comandado por la chef y dueña Jazmín Marturet presentará este plato patrio en versión “ATP”, elaborado con pecho con manta, panceta, chorizo colorado y roast beef, además de maíz blanco, alubias y zapallo calabaza, acompañado por su clásica salsa picante que suma carácter y profundidad.

La propuesta se ofrecerá como un fuera de carta, a la vez que la carta habitual del restaurante —de impronta estacional, sabores intensos y combinaciones creativas— estará disponible durante toda la jornada.

PUCHERO

El 1º de mayo, Puchero propone celebrar el feriado con un clásico de la cocina popular: guiso de lentejas disponible para llevar a $15.000 o en combo de salón -con empanada de carne y copa de vino- a $25.000. La propuesta se enmarca en la filosofía de esta cantina contemporánea de Villa Luro, donde los platos de olla y las preparaciones generosas son la columna vertebral de la carta.

Puchero - guiso de lentejas Dirección: Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.

A lo largo de todo mayo, el guiso se mantendrá en el menú junto al regreso de otro emblema: el puchero. La cocina de Puchero dialoga con la memoria gastronómica argentina pero la traduce con mirada actual, en un ambiente cálido y descontracturado que convida al encuentro. Tradición y presente en la misma mesa.

Puchero (12) PUCHERO.

LA TERRAZA DE LA CARBONERA

En el contexto del Día del Trabajador, La Terraza de La Carbonera lanza una propuesta especial disponible del 1º al 3 de mayo en su espacio de San Telmo, con eje en un menú que reúne platos de la tradición argentina. La opción abarca empanada —de carne o humita—, locro y una copa de vino por $35.000, una combinación que se alinea con una carta donde predominan las técnicas al fuego.

La Terraza de la Carbonera - empanadas (2) Dirección: Carlos Calvo 299, esquina Balcarce, San Telmo.

La propuesta puede disfrutarse tanto en la terraza vidriada como en la barra del restaurante y se suma a la oferta regular, que contempla platitos para compartir, parrilla y una selección de vinos y cócteles, en una dinámica orientada al consumo en el lugar.

LA DORITA

En La Dorita, el 1° de mayo se presenta con una propuesta que puede disfrutarse tanto en el salón como para llevar. Para consumo en casa, se ofrece un menú completo que incluye dos empanadas, locro para dos, dos pastelitos y una botella de Trumpeter Malbec por $60.000, disponible mediante delivery o take away con pedido previo. En el restaurante, el locro se sirve en plato individual, elaborado con una cocción prolongada que integra cortes de carne vacuna y de cerdo, embutidos, maíz blanco y porotos, junto con vegetales que aportan cuerpo.

La Dorita Locro (1) Dirección: Humboldt 1892, Palermo; Bulnes 2593, Palermo.

La preparación se desarrolla a lo largo de varias horas hasta lograr una textura unificada y un sabor equilibrado. Esta opción permite elegir entre una comida resuelta para compartir en casa o una experiencia en mesa. La propuesta retoma una tradición vinculada a la fecha y la adapta a distintos formatos de consumo. Disponible en sus locales de Palermo durante toda la jornada.

MADRE ROJAS

Madre Rojas, el restaurante de Villa Crespo dirigido por el chef y ganadero Juan Ignacio Barcos, reconocido por ofrecer una carta centrada en la carne argentina, con énfasis en la trazabilidad, el bienestar animal y la diversidad, celebra el Día del Trabajador con un menú especial que reúne preparaciones tradicionales para esta fecha.

Madre Rojas vacío Dirección: Rojas 1600, Villa Crespo.

Durante el mediodía del jueves 1º de mayo, junto a su equipo, recibirán a sus comensales con una propuesta que incluye como entrada un choripán de Wagyu con chimi y criolla, seguido de vacío acompañado con ensalada de papa y huevo, y un clásico budín de pan con dulce de leche como cierre. Para asistir no será necesaria la reserva previa.

RAÍCES

A partir del 1º de mayo, Raíces Cocina Casera renueva su carta en Saavedra con una propuesta de invierno enfocada en platos de olla, donde las recetas tradicionales argentinas toman protagonismo. Entre ellas, el locro pulsudo aparece como una de las preparaciones centrales, con una base de maíz blanco, porotos de manteca y zapallo cabutia combinados con distintos cortes de carne y embutidos, resultado de una cocción prolongada.

Raíces - Locro y lentejas Dirección: Crisologo Larralde 3995, Saavedra.

A esta opción se suman el guiso de lentejas, elaborado con panceta ahumada, chorizo y ternera junto a vegetales, y el guiso de mondongo, que incorpora porotos, garbanzos, papa y chorizo colorado. La propuesta se completa con una sopa tricolor de calabaza al curry, espinaca y cremolacha con huevo poché, dentro de una carta que retoma preparaciones de temporada pensadas para el consumo en los meses de frío.

VILLEGAS RESTO

Para celebrar el Día del Trabajador, Villegas Resto, parrilla de impronta moderna ubicada en Puerto Madero y reconocida por su enfoque en carnes de calidad con trazabilidad y selección de origen, el viernes 1º de mayo ofrecerá una propuesta especial que ya es tradición de la casa: cordero patagónico a las brasas en cocción lenta, disponible hasta agotar stock.

Villegas Resto 89 Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero.

Con una cocina que combina técnica, producto y herencia ganadera, el restaurante pondrá a disposición sólo 15 porciones de este corte poco habitual en su carta diaria destinados a sus comensales, acompañado por vegetales de estación y papines andinos, a un valor de $55.000, en una experiencia pensada para quienes buscan salir de los clásicos de parrilla. Todo se podrá disfrutar en un espacio amplio y de estética sobria, con sectores al aire libre y vista al río, pensado para una experiencia cómoda y cuidada en cada detalle.