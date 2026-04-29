Rusia dice que la salida de los EAU de la OPEP aumentará la producción mundial y bajará los precios del crudo + Seguir en









"Significa que el país puede producir todo el petróleo que le permitan sus capacidades y lanzarlo al mercado", explicó el ministro ruso de Finanzas. Rusia mantiene fuertes vínculos tanto con EAU como con Arabia Saudita, líder de la OPEP.

El petróleo se mantiene por encima de los u$s100

El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, dijo que la decisión de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de abandonar la OPEP supondrá que los países productores de petróleo aumenten la producción, lo que provocará una caída de los precios mundiales en el futuro.

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Rusia es miembro del grupo de países de la OPEP+ y ha estado coordinando sus políticas con los miembros de la OPEP. Se considera que Rusia es la principal beneficiaria del repunte de los precios mundiales del petróleo debido a la guerra en Medio Oriente.

"Hoy nos enteramos de que uno de los países, Emiratos Árabes Unidos, abandona la OPEP. ¿Qué significa esto? Significa que el país puede producir todo el petróleo que le permitan sus capacidades de producción y lanzarlo al mercado", dijo Siluanov. Los comentarios de Siluanov marcaron la primera reacción de Rusia ante la sorprendente salida de EAU. Rusia mantiene fuertes vínculos tanto con EAU como con Arabia Saudita, líder de la OPEP.

"Si los países de la OPEP llevan a cabo sus políticas de forma descoordinada (tras la salida de EAU) y producen todo el petróleo que sus capacidades de producción les permitan y todo lo que quieran, los precios bajarán en consecuencia", añadió.

Destacó que, por ahora, los precios del petróleo se veían respaldados por el bloqueo del estrecho de Ormuz, y que sus predicciones de exceso de oferta se referían a la situación en la que el paso se reabriera en algún momento en el futuro.