El Poder Judicial porteño lanzó la capacitación obligatoria "Ley Malvinas" con alcance federal

El objetivo es extender el conocimiento sobre la causa, en cuanto a historia, geografía y ámbito jurídico. La iniciativa fue impulsada por el Centro de Formación Judicial.

El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires presentó la capacitación obligatoria “Ley Malvinas” , una propuesta formativa orientada a profundizar el conocimiento sobre la cuestión Malvinas en el ámbito judicial. El lanzamiento se realizó el 28 de abril en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur , con la participación del jefe de Gobierno Jorge Macri y referentes del sistema judicial, académico y profesional.

La iniciativa fue impulsada por el Centro de Formación Judicial (CFJ) del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, en conjunto con REFLEJAR y la Escuela de la Defensa Pública del Ministerio Público de la Defensa de la Nación , en el marco de la Ley Nacional N° 27.671 .

La propuesta se diseñó bajo un formato virtual, asincrónico y autoadministrado, con el objetivo de abordar la cuestión Malvinas desde múltiples dimensiones: histórica, jurídica, geográfica y geopolítica .

Según se destacó en la presentación, el curso no se limita a un esquema tradicional, sino que incorpora testimonios audiovisuales de excombatientes en un documental educativo especialmente desarrollado.

Durante el acto, la jueza Marcela De Langhe , presidenta del Consejo Académico del CFJ, subrayó el sentido profundo de la iniciativa: “Hay palabras que con el tiempo se vacían de contenido . Se repiten tanto que dejan de pesar. 'Malvinas' no es una de esas palabras. Cada vez que la pronunciamos, algo se mueve".

Marcela De Langhe Marcela De Langhe, principal oradora. Archivo

"Porque Malvinas no es sólo su historia: es una herida que todavía duele, es un derecho que seguimos reclamando y es una promesa que renovamos a quienes no volvieron”, agregó.

Y agregó sobre el formato: “Propone algo muy difícil de hacer, pero aún más difícil de olvidar. Es un documental educativo. Son voces y rostros. Son testimonios de personas que estuvieron allí y que tuvieron la enorme generosidad de sentarse frente a una cámara para contárnoslo”.

Participación institucional y mirada federal

El lanzamiento contó con la presencia de autoridades como María del Carmen Battaini, Emilia Valle, Julián Langevin y Alicia Ruiz, quienes coincidieron en destacar la importancia de consolidar una mirada federal sobre la causa Malvinas y fortalecer la formación institucional.

Battaini remarcó el vínculo directo de la sociedad fueguina con la causa, mientras que Valle sostuvo que Malvinas “no es un capítulo más de nuestra historia … es una causa profundamente arraigada en la identidad nacional”.

Por su parte, Julián Langevin afirmó: “esta capacitación configura una iniciativa que refleja un compromiso profundo del Estado argentino con su historia, su identidad, y su proyección soberana”, e invitó “a asumir esta capacitación no solo como una obligación legal, sino como la oportunidad para renovar nuestro compromiso con la soberanía nacional”.

Poder Judicial Ley Malvinas Acto por la Ley Malvinas. Poder Judicial

En tanto, la jueza Alicia Ruiz destacó el rol de la memoria colectiva al señalar que recordar Malvinas implica también un compromiso con la justicia y la reparación.

Testimonios y construcción de memoria

La jornada incluyó un panel con excombatientes como Esteban Vilgré Lamadrid y Esteban Tríes, junto al asesor del museo Juan Rattenbach, quienes aportaron sus experiencias directas y reflexiones sobre el conflicto.

El enfoque de la capacitación busca precisamente articular el conocimiento académico con las vivencias personales, promoviendo una comprensión más profunda y comprometida de la causa.

La capacitación estará disponible en el aula virtual del CFJ y se proyecta con alcance federal a través de convenios con universidades, colegios profesionales y asociaciones jurídicas.

El objetivo es llegar a magistrados, funcionarios, empleados judiciales, profesionales del derecho y estudiantes de todo el país, consolidando así una política de formación que refuerce el conocimiento y la conciencia sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas.