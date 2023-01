Un valioso box set recupera a Tom Petty

Este box set es una auténtica lección del mejor rock and roll. En 1997 Tom Petty y sus Heartbrakers, si bien hacían buena música desde fines de los 70, estaban en su mejor nivel luego de lanzar dos discos como “Wildflowers” y el soundtrack de “She’s the One”, y su nivel de popularidad estaba también en su pico, ya que Petty era una sensación de estadios y videoclips, además de haberse unido a leyendas del rock al formar parte del grupo apócrifo The Travellin’ Wilburys junto a Bob Dylan y George Harrison. Aquel año encontró al cantante y su banda batiendo el récord de 20 shows seguidos en el Fillmore, toda una catedral en la historia del rock’n roll. La cantidad de conciertos provoco que Tom Petty se liberara de su repertorio convencional y tocara lo que quisiera. Recién ahora, tras su muerte en 2017, sus herederos escucharon los seis shows grabados profesionalmente para sintetizarlos en cuatro CD con lo mejor de esos shows. La banda suena con sus propios hits, empezando por “Mary Jane’s Last Dance”, intercalados por covers de los Kinks, los Stones, Dylan e invitados como Roger McGuinn –con quien cantan “It Won’t Be Wrong” y “Eight Miles High”) y hasta John Lee Hooker.