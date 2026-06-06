Cómo es el Parque Domínico, el lugar que recibirá a miles de fanáticos para el último adiós al Indio Solari

Tras las misas espontáneas en toda Argentina, los ricoteros despedirán a la leyenda del rocanrol del país en Villa Domínico. El predio elegido cubre una superficie de 10 hectáreas y ya comenzaron los preparativos para el operativo.

Dentro del Parque Domínico se encuentra el microestadio Gatica, donde se espera que este ubicado el féretro del músico.

El espacio elegido forma parte del Parque Los Derechos del Trabajador, un predio de unas 10 hectáreas situado sobre avenida Mitre, en Villa Domínico . Allí funciona una amplia infraestructura deportiva y recreativa que será utilizada para recibir a la multitud que se espera durante toda la jornada.

El féretro será instalado en el microestadio José María Gatica , un recinto habitualmente destinado a actividades deportivas y culturales, ubicado en el sector sur del parque. En paralelo, las autoridades preparan distintos sectores del predio para contener la masiva concurrencia de seguidores que llegarán desde distintos puntos del país.

Además de sus espacios verdes, la zona también cuenta con áreas de descanso equipadas con mesas y sillas, juegos infantiles, una tradicional calesita, canchas de fútbol, básquet y patinaje, una pista de atletismo y dos piletas olímpicas.

El actual Parque Los Derechos del Trabajador fue inaugurado el 18 de noviembre de 1949 sobre los terrenos que pertenecieron a la Quinta de Doña Carlota Domínico. Tras el golpe de Estado de 1955 pasó a llamarse Presidente Sarmiento, aunque recuperó su denominación original en 1991.

El predio también es conocido por albergar cada domingo la tradicional Feria de los Pajaritos, uno de los puntos de encuentro más emblemáticos de la zona. Con el paso de los años se convirtió en un mercado informal donde, según recuerdan los habitués, llegó a comercializarse prácticamente de todo.

Mientras tanto, la vigilia ricotera ya comenzó. Este sábado, desde las 14, se realizará un banderazo en el Obelisco y muchos de los asistentes planean trasladarse luego a Villa Domínico para esperar el inicio de la despedida que marcará uno de los homenajes más convocantes de la historia reciente del rock argentino.

Comienzan los preparativos para la masiva despedida del Indio Solari

Luego de la confirmación del lugar del velorio, rápidamente comenzaron a circular imágenes de vecinos de la zona que capturaron los primeros preparativos en la zona. Desde este sábado ya se observaban camiones con vallas, personal de logística y una fuerte presencia policial destinada a coordinar la circulación y garantizar la seguridad durante el homenaje.

velatorio indio avellaneda Por el momento, informaron la participación de más de 1500 agentes de seguridad.

Se esperan que el operativo cuente con 1.500 agentes, de los cuales al menos la mitad ya se encontraba desplegada en el lugar durante las tareas previas. La expectativa es alta luego de la multitudinaria concentración espontánea que se registró el viernes en Plaza de Mayo y múltiples plazas en todo el país.