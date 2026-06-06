Mundial 2026: los récords que Cristiano Ronaldo le quiere sacar a Lionel Messi

CR7 sabe que aún puede superar a la Pulga en el tramo final de su rivalidad en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

El Mundial 2026 apunta a ser una de las competencias más emblemáticas del fútbol, con el "último baile" de importantes jugadores de la historia del deporte. Entre ellos estarán Cristiano Ronaldo y Lionel Messi , protagonistas de una de las rivalidades más grandes de los últimos años.

El luso aún tiene varias cuestiones por resolver en la Copa del Mundo, y entre ellas está la chance de superar a la Pulga en el último show que le brindarán al torneo . Entre esas marcas aparecen los récords que todavía puede alcanzar el delantero de Portugal, que espera levantar ese trofeo el 19 de julio en el MetLife Stadium.

La primera marca que tiene en la mira Cristiano Ronaldo para superar a Lionel Messi en el Mundial 2026 es la de minutos jugados. El argentino cuenta con 2315 minutos y lidera la tabla histórica de la Copa del Mundo, mientras que CR7 suma 1764 .

Si acumula 90 minutos en ocho partidos y llega a la final, más allá del resultado, podría cerrar con una cifra superior a la del jugador del Inter Miami. Para eso, Messi no debería completar más de dos encuentros , ya que en ese caso sería inalcanzable.

La estrella lusa también puede quedarse con el récord de partidos disputados. Mientras que la Pulga domina con 26 apariciones, si las lesiones lo complican y el hombre del Al-Nassr disputa todos los juegos hasta una posible final, llegaría a 28 y pasaría a liderar esa clasificación. Incluso con un partido jugado por el rosarino, Cristiano todavía tendría margen para superarlo.

Finalmente, la cantidad de victorias obtenidas es otro factor que se podría tener en cuenta. Miroslav Klose es quien manda en este aspecto, pero al estar retirado lo sigue Messi, que cuenta con u16. Con la posibilidad de disputar ocho partidos en el Mundial 2026, y ganando todos, CR7 llegaría a 18 y necesitaría que Argentina tenga una participación muy mala para poder quedarse con este récord.

Ambos en el Club de los 6: de qué trata esta marca

Si bien este podría haber sido un récord exclusivo para uno de los dos, será una marca que compartirán ambos y a la que se sumará otro protagonista. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Guillermo Ochoa podrán ostentar el récord de ser los jugadores que más veces disputaron la competencia en toda su historia, con seis participaciones para cada uno.

Es cierto que para que esto sea así tendrán que sumar minutos. Es un hecho que Portugal y Argentina no desistirán de usar a sus capitanes y máximos referentes. En el caso de México, el Memo no llega en su mejor momento, pero se estima que, a modo de homenaje, atajaría en el duelo inaugural ante Sudáfrica para poder ser parte de este prestigioso club.

Messi Cristiano Fanny Schertzer El Luso sueña poder remontar su rivalidad con Messi en la Copa del Mundo. Fanny Schertzer

Fixture de Argentina y Portugal para el Mundial 2026

Los actuales campeones del mundo buscarán repetir lo que consiguieron en Qatar 2022 tras derrotar a Francia en la final. En este caso, iniciarán la primera ronda dentro del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

vs. Argelia . Martes 16 de junio a las 22:00, en Kansas City.

. Martes 16 de junio a las 22:00, en Kansas City. vs. Austria. Lunes 22 de junio a las 14:00, en Dallas.

Lunes 22 de junio a las 14:00, en Dallas. vs. Jordania. Sábado 27 de junio a las 23:00, en Dallas.

Por su parte, Portugal llega como una de las favoritas a quedarse con el Mundial 2026. Más allá de lo que significa Cristiano Ronaldo, presentará figuras de altísimo nivel como Vitinha, Joao Neves y Bruno Fernandes. Los lusos integrarán el Grupo K junto a República Democrática del Congo, Colombia y Uzbekistán.