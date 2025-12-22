Una pyme agroindustrial accedió a financiamiento del mercado gracias al fondo de garantía del CFI

Se trata de ALZ Agro, una firma de la localidad de Rosario, que accedió al mercado de capitales mediante una Obligación Negociable PyME con el respaldo del organismo federal.

El fondo de garantía del Consejo Federal de Inversiones (Garantía CFI) continúa y amplía su alcance como herramienta clave para el financiamiento productivo federal. En este marco, una PyME agroindustrial accedió al mercado de capitales mediante una Obligación Negociable PyME , con el respaldo del organismo federal, lo que permitió mejorar las condiciones de la operación y adecuarlas a las necesidades del proyecto de inversión.

La empresa beneficiaria es ALZ Agro, una PyME del sector agroindustrial con base en la ciudad de Rosario. El grupo impulsa un proyecto innovador orientado a la puesta en marcha de una biofactoría de insectos destinada a la producción de proteína sustentable, aceites y biofertilizantes a partir de residuos agroindustriales.

La iniciativa presenta un fuerte enfoque en el agregado de valor en origen y la economía circular, y se desarrolla entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires , con el objetivo de incorporar nuevas capacidades productivas en el entramado regional.

El acceso al financiamiento representó uno de los principales desafíos del proyecto, no por su viabilidad técnica o productiva, sino por las particularidades de su modelo de negocio y los plazos de inversión involucrados. Con el acompañamiento Garantía del CFI, la empresa estructuró su ingreso al mercado de capitales, ordenó el riesgo de la operación y contó con un respaldo institucional que facilitó su financiamiento.

La empresa buscaba financiarse por USD 900 mil y tuvo ofertas por más de dos millones de dólares, lo que representa una sobreoferta de 134%. Asimismo, la tasa, prevista en un 9%, encontró valor de mercado por 8,75%, lo que reafirma al organismo de las provincias como una alternativa concreta para respaldar inversiones con componentes de innovación, alcance interprovincial e impacto productivo y territorial.

Garantía CFI forma parte de la estrategia integral del organismo orientada a fortalecer el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en todo el país.

A través de esta herramienta, el CFI amplía el flujo de inversión hacia proyectos estratégicos, acompaña iniciativas de mayor complejidad y promueve la articulación entre el sector productivo y el mercado de capitales, con una mirada federal y de largo plazo enfocada en el desarrollo sostenible de las economías provinciales.

El fondo ya había tenido una experiencia previa en la colocación de obligaciones negociables en el mercado de capitales. En ese marco, la empresa de nutrición animal Vitalcan accedió a financiamiento con el aval de Garantía CFI, en una emisión que superó ampliamente las expectativas de demanda.

La operación constituyó un antecedente relevante para la herramienta y evidenció la confianza del mercado en proyectos productivos respaldados por una garantía pública federal, que mejora las condiciones de financiamiento y amplía las posibilidades de acceso al crédito para PyMEs de todo el país.