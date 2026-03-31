El BCRA aceleró compra de dólares en marzo, pero las reservas sufrieron su mayor caída mensual de la era de Javier Milei + Seguir en









La autoridad monetaria no logró plasmar sus compras en las reservas, afectadas por el difícil contexto internacional y las obligaciones de deuda.

Las reservas del BCRA cayeron en u$s3.469 millones durante marzo.

El Banco Central (BCRA) aceleró su compra de dólares en marzo, pero las reservas sufrieron su mayor caída mensual desde que Javier Milei es presidente. Se hicieron sentir los efectos de la guerra en Medio Oriente.

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La autoridad monetaria compró u$s1.670 millones en el tercer mes del año, una cifra que superó los resultados obtenidos en desde que la entidad comenzó con el programa de acumulación de reservas a comienzos de año. De esta manera, en el primer trimestre de 2026 registró un resultado favorable de u$s4.382 millones.

Las reservas se desplomaron ante el difícil contexto global y los pagos de deuda Sin embargo, en marzo las reservas brutas internacionales se hundieron en u$s3.469 millones (aunque en el año subieron en u$s926 millones). La baja en las cotizaciones de activos como el oro, en medio de un contexto favorable para el dólar en el mundo por el conflicto bélico, fue un factor clave a la hora de explicar este descenso. Asimismo, también hubo pagos de deuda durante el período, que succionaron divisas de las arcas del Central.

Este martes el BCRA terminó su participación en el Mercado Libre de Cambios con un saldo positivo de u$s140 millones, mientras que las reservas mermaron en u$s1.290 millones, debido a los habituales movimientos bancarios de fin de mes, que suelen compensarse (por lo menos de manera parcial).

El dólar sigue bajo control Pese al difícil escenario internacional, el tipo de cambio en Argentina continúa siendo bajo en términos reales. En el primer trimestre del año, el dólar mayorista se hundió cerca de un 5%, en contraste con una inflación que se recalentó. Por ende, la brecha con el techo de la banda casi se cuadruplicó.

El oficial bajó $16 este martes en el segmento mayorista a $1.382. El minorista bajó $15 a $1.405 para la venta en Banco Nación (BNA), el MEP bajaba a la zona de los $1.420, pero el CCL trepaba por encima de los $1.500.