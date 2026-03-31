La pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre de 2025 y afectó a 13,1 millones de argentinos Por Erika Cabrera + Seguir en









Con respecto al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso de 3,4 puntos porcentuales, aunque en el caso de la indigencia no se observaron variaciones estadísticamente significativas (6,9% vs. 6,3%). ¿Qué se espera hacia adelante?

Mariano Fuchila

La pobreza perforó el nivel clave del 30% en el segundo semestre de 2025 y afectó al 28,2% de los argentinos, mientras que la indigencia alcanzó al 6,3% de personas, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esto implica que, extrapolado al total de la población, unas 13,1 millones de personas están debajo de la línea de pobreza, de las cuales 2,9 millones se encuentran en condición de indigencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con respecto al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso de 3,4 puntos porcentuales (p.p.), ya que se había ubicado en el 31,6%. Aunque en el caso de la indigencia no se observaron variaciones estadísticamente significativas (6,9% vs. 6,3%).

Dado que la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos monetarios, se observó que, con respecto al semestre anterior el ingreso total familiar promedio aumentó 18,3%, mientras que las canastas aumentaron en promedio un 11,9% (CBA) y 11,3% (CBT).

De esta manera, ambos índices bajaron, aunque esto enciende alarmas hacia adelante, ya que desde noviembre las canastas vienen subiendo por encima de la inflación y en casos como enero duplicándo el índice de precios al consumidor (IPC) y los salarios (+2% registrados).

image ¿Cuántos argentinos sacó de la pobreza Javier Milei? Javier Milei "sacó de la pobreza" a 6,2 millones de personas. Si bien el logro no es menor, diferentes especialistas en el tema advierten que la medición de pobreza por ingresos muchas veces en contextos de alta inflación -como ocurrió en 2023- distorsionan los índices. Y, pese a que es un dato a resaltar, el presidente no es muy certero al citar los datos oficiales, ya que a fines de enero señaló en diálogo con Bloomberg que su gobierno ha "sacado a más de 30% de los argentinos de la pobreza. Sacamos 15 millones de personas de la pobreza".

Más allá de la posible distorsión que genere la inflación en los datos, nobleza obliga, desde el cierre de 2023 -último período de Alberto Fernández-, la pobreza alcanzaba a 19,3 millones de personas (41,7% de la población) y ahora afecta a 13,1 millones. Es decir que Javier Milei a sacó menos de la mitad de las personas que alega en diferentes alocuciones. Noticia en desarrollo.-

Temas Pobreza