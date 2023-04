Viaja una comitiva técnica a Washington para iniciar una negociación clave con el FMI

Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comienzan en estas horas jornadas cruciales para el futuro del acuerdo de Facilidades Extendidas vigente desde marzo del año pasado, y que desde el martes a las 13 horas se encuentra en suspenso por el cambio de la política oficial de contención del tipo de cambio. La venta de títulos públicos en los mercados de divisas financieros para controlar la corrida cambiaria (por ahora con éxito), con una operatoria no habilitada en el acuerdo vigente, hizo que las condicionalidades pactadas estén en crisis y que deban renegociarse. Eso es lo que acontecerá en las próximas horas en Washington.

La práctica es habitual no sólo para el caso argentino, sino para cualquier país que esté en negociaciones con el FMI para un Facilidades Extendidas o un Stand By, y en las posteriores misiones de control. Hacia atrás, era común ver cómo los enviados del organismo, luego de encontrarse con los funcionarios argentinos del Palacio de Hacienda y el Banco Central, visitaban a profesionales de la consultoría económica para conocer su visión sobre la marcha de las variables implicadas en un acuerdo y las proyecciones hacia delante. Para el Fondo, es lo normal. En general se trata de reuniones muy reservadas, hiperprofesionales y no vinculantes. Ahora se repetirán con las mismas condiciones, pero en lugar de presenciales vía zoom. Forman parte de las reglas generales de buena convivencia, y se especula que sucedan en las próximas horas.