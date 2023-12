Von Karajan, en la mira por su pasado

Un busto del director de orquesta austríaco Herbert von Karajan (1908-1989) fue retirado del hall de entrada al Teatro de Aquisgrán debido a nuevas informaciones sobre un presunto vínculo del famoso músico con el nazismo. La directora general de la institución, Elena Tzavara, dijo que la medida se debió a los resultados de las últimas investigaciones y una conferencia de un biógrafo, que demostraron claramente “que Herbert von Karajan no era una pizarra en blanco durante la época nazi”.

No es la primera vez que se revisa el pasado nazi de Von Karajan, director que, paradójicamente, no llegó a convertirse en el “joven maravilla” de Hitler por culpa de su soberbia. La historia recuerda que una vez, al dirigir “Los maestros cantores de Nurenberg” en Bayreuth, lo intentó hacer de memoria pero se olvidó de la partitura a mitad de la representación y fue un bochorno. El mismo Führer prohibió que volviera a dirigir. Distinto fue el caso de otro afamado director, Wilhelm Fürtwängler, mayor que von Karajan, que pese a su ideología antinazi se vio obligado a dirigir un concierto para el cumpleaños de Hitler. Fürtwängler, al caer Alemania, fue sometido a un proceso de “desnazificación” (eso se cuenta en la obra teatral y película “Taking Sides”, con Harvey Keitel), y si bien el propio Yehudi Menuhim lo reivindicó al grabar junto con él el Concierto para Violín de Beethoven, en los Estados Unidos no se le permitió volver a dirigir de por vida.