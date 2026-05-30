China endurece su discurso frente a la Unión Europea por eventuales barreras comerciales

Desde el Ministerio de Comercio del gigante asiático, defendieron la importancia de una relación con beneficio mutuo. Pese al aumento de las tensiones, Pekín destacó que los mecanismos de comunicación con el bloque europeo siguen en funcionamiento.

China y la UE y el debate de su futuro comercial.

El gobierno de China lanzó una advertencia a la Unión Europea (UE) y aseguró que responderá de manera contundente si Bruselas avanza con nuevas restricciones comerciales que considere discriminatorias. La reacción llegó luego de un debate interno de la Comisión Europea sobre el futuro de las relaciones económicas con el gigante asiático.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde el Ministerio de Comercio de China señalaron que siguen de cerca las discusiones que se desarrollan en Europa y defendieron la importancia de mantener una relación basada en el beneficio mutuo y la cooperación económica.

A través de un comunicado oficial, la cartera comercial china sostuvo que espera que la Unión Europea continúe respetando las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y mantenga su compromiso con el libre comercio.

Además, las autoridades chinas cuestionaron cualquier iniciativa que pueda derivar en mayores barreras comerciales y pidieron a Bruselas rechazar tanto el proteccionismo como las medidas unilaterales.

Según el documento, la relación entre ambas potencias económicas debe sostenerse sobre principios de competencia justa y apertura de mercados.

Nuevos canales de diálogo entre China y la Unión Europea

Pese al aumento de las tensiones, Pekín destacó que los mecanismos de comunicación con la Unión Europea continúan funcionando.

En ese sentido, reveló que ambas partes analizan la creación de un mecanismo específico de consultas sobre comercio e inversiones, además de nuevas instancias de diálogo destinadas a resolver diferencias y fortalecer los intercambios económicos.

Las autoridades chinas remarcaron que todavía existe margen para alcanzar consensos y evitar una profundización de los conflictos comerciales.

No obstante, el comunicado incluyó un mensaje contundente para las autoridades europeas. China sostuvo que si la Unión Europea decide implementar herramientas comerciales de forma unilateral o imponer restricciones que considere discriminatorias, responderá de manera firme para defender sus intereses económicos.

El Ministerio de Comercio aseguró que adoptará medidas efectivas en caso de que considere que las decisiones europeas perjudican a empresas o sectores estratégicos chinos.

El vínculo económico entre Europa y China

La advertencia se produjo apenas un día después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encabezara una reunión con los 27 comisarios europeos para analizar la relación económica con China.

Durante ese encuentro se discutieron distintas herramientas de política comercial que podrían aplicarse frente al país asiático, en un contexto en el que Bruselas considera que el vínculo económico actual presenta desequilibrios crecientes.

Tras la reunión, la Comisión Europea reiteró que su objetivo no es romper relaciones con Pekín, sino reducir dependencias consideradas estratégicas.

Dentro de la Unión Europea crecen las voces que reclaman una respuesta más firme frente a lo que consideran distorsiones del mercado generadas por la economía china.

Tarjeta azul union europea.jpg La UE considera que hay desequilibrios crecientes en el vínculo comercial. Archivo

Entre ellas se destacó el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, quien en los últimos días defendió la necesidad de avanzar hacia un "reequilibrio comercial" con el gigante asiático.

Desde Pekín rechazaron esa postura y la calificaron como una visión proteccionista que podría afectar negativamente el comercio internacional.

Vehículos eléctricos, tecnología y subsidios en el centro de la disputa

Las diferencias entre ambas potencias no son nuevas y se profundizaron durante los últimos meses.

Los principales focos de conflicto incluyen la producción de vehículos eléctricos, las tecnologías vinculadas a la transición energética, las restricciones a determinadas exportaciones estratégicas y los programas europeos orientados a fortalecer la producción industrial local bajo el concepto de "hecho en Europa".

Mientras Bruselas sostiene que existen problemas de sobrecapacidad industrial y competencia desleal en algunos sectores chinos, Pekín acusa a Europa de impulsar medidas proteccionistas que contradicen los principios del libre comercio.

La disputa comercial adquiere especial relevancia debido al peso que tienen ambas economías en el comercio mundial.

La Unión Europea es uno de los principales socios comerciales de China, mientras que el mercado chino continúa siendo un destino estratégico para numerosas empresas europeas.

Por ese motivo, las próximas negociaciones serán observadas de cerca por los mercados internacionales, que siguen con atención cualquier señal que pueda afectar el flujo de inversiones, exportaciones y cadenas globales de suministro.