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30 de mayo 2026 - 08:00

Descuentos en Carrefour hoy: qué promociones hay este sábado 30 de mayo y cómo aprovecharlas

La cadena de supermercados ofrece descuentos, cuotas sin interés y beneficios con algunos bancos. Conocé los detalles para poder gozar de estos beneficios por tiempo limitado.

Carrefour tiene promociones en tecnología, alimentos, bebidas e indumentaria con descuentos y cuotas sin interés.

Carrefour tiene promociones en tecnología, alimentos, bebidas e indumentaria con descuentos y cuotas sin interés.

Carrefour ofrece nuevas promociones especiales con temática inspirada en la Selección Argentina, que se enfoca en descuentos en tecnología, bebidas, productos de fiambrería e indumentaria. Además, la cadena continúa con los beneficios bancarios y opciones de financiación en cuotas sin interés para compras presenciales y online.

Las promociones van a estar vigentes hasta el martes 16 de junio en algunos rubros, mientras que las ofertas de supermercado y alimentos tienen una duración más corta.

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Televisores supermercado

Smart TVs, cuotas y descuentos especiales

Uno de los sectores más fuertes del catálogo es tecnología, especialmente Smart TVs de distintas marcas y tamaños. Carrefour ofrece hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas Visa, Mastercard y Cabal en productos seleccionados. Además, algunos modelos cuentan con descuentos de hasta 25% pagando en un solo pago.

Entre las principales ofertas aparecen:

  • smart TV 50” UHD 4K Noblex Google TV a $699.000
  • 18 cuotas de $38.833
  • precio con 25% de descuento: $524.250

También se destaca el Smart TV 65” 4K QLED TCL, uno de los modelos más caros del catálogo.

  • precio normal: $1.499.000
  • 18 cuotas de $83.278
  • precio final con descuento: $1.199.200

Otro producto con una gran rebaja es el Smart TV 43” QLED Google TV TCL:

  • precio normal: $499.000
  • 12 cuotas de $41.583
  • precio en un solo pago: $399.200

Además, Carrefour incluyó televisores con precios más accesibles, como el Smart TV 32” Android BGH.

  • precio regular: $299.000
  • precio promocional: $225.000

Dentro del catálogo también aparece un soporte fijo para TV Poss, compatible con pantallas de entre 47 y 100 pulgadas.

  • precio original: $85.900
  • precio con descuento: $49.900

Las promociones de tecnología van a estar vigentes desde el 27 de mayo, hasta el 16 de junio de 2026.

Mundial-Personas (3)

Indumentaria y productos del Mundial

Otro de los sectores más llamativos del catálogo es la colección temática inspirada en Argentina y el Mundial. La propuesta del supermercado incluye ropa, accesorios, cotillón y juguetes relacionados con la Selección.

Entre los productos destacados aparecen:

  • remeras Argentina Tex desde $19.990
  • buzos bordados Argentina Tex por $29.990
  • pilusos por $9.990
  • gorras tejidas por $11.990
  • medias estampadas desde $4.490

También se ofrecen pantuflas temáticas para adultos y niños por $39.990.

En paralelo, Carrefour sumó promociones en juguetes y cotillón con 25% de descuento.

Otras ofertas dentro de la categoría:

  • pelota de fútbol Nº5 Top Life: $7.492,50
  • juego de Agua AFA: $6.742,50
  • juego de mesa Ludo AFA: $22.492,50
  • personajes sorpresa Fifa Ballers: $23.250

Además, aparecen artículos para alentar en los partidos, como:

  • cornetas desde $3.799
  • banderas desde $3.390

La colección apunta especialmente a las semanas previas a los torneos internacionales y al fuerte consumo de productos vinculados con la Selección Argentina.

picada

Descuentos en bebidas y fiambrería

En alimentos y bebidas, Carrefour lanzó una nueva edición de “Ahorro Gigante”, con promociones por tiempo limitado. En la sección de bebidas dentro del folleto, aparecen descuentos importantes en aperitivos, vinos, jugos y cervezas.

Entre las promociones más destacadas figuran:

  • Aperol 750 cc con 35% de descuento: $9.229
  • Cynar 750 cc con 35% de descuento: $8.250
  • Vino Canciller 1,125 Lt con 50% de descuento: $1.999
  • Gancia 950 cc con 20% de descuento: $7.385

También hay promociones de 3x2 y descuentos por segunda unidad. Por ejemplo:

  • Agua mineral Villa del Sur 2,25 Lt: 3x2
  • Jugo Tang 15 g: 3x2
  • Cerveza Quilmes edición limitada: 50% en la segunda unidad

En fiambrería también aparecen descuentos en quesos y embutidos. Algunas de las ofertas son:

  • Queso Por Salut Silvia: $1.199 cada 100 gramos
  • Queso Azul Santa Rosa: $2.299 cada 100 gramos
  • Mozzarella La Serenísima: $8.999
  • Mortadela Cagnoli: $3.390
  • Jamón Cocido Puente de Ronda con 70% en la segunda unidad

Las promociones de supermercado y alimentos estarán vigentes entre el 27 de mayo y el 1 de junio de 2026.

Pagar con tarjeta

Beneficios bancarios y cuotas

Entre los beneficios más importantes aparecen:

  • 10% de descuento pagando con Cuenta Digital Carrefour Banco
  • 3 cuotas sin interés con tarjeta Carrefour Banco
  • 4 cuotas cero interés con Naranja X

Además, algunas promociones son acumulables con descuentos ya vigentes. En el caso de Cuenta Digital Carrefour Banco, el descuento no tiene tope de reintegro, aunque quedan excluidos sectores como:

  • electro
  • carnicería
  • frutas y verduras

También se mantiene un beneficio exclusivo para compras online, que es un 15% de descuento pagando con tarjeta Carrefour Banco en carrefour.com.ar

Por otro lado, los socios de Club La Nación pueden acceder a un 10% de descuento sin tope en productos seleccionados de entrega inmediata

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