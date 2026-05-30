Carrefour ofrece nuevas promociones especiales con temática inspirada en la Selección Argentina, que se enfoca en descuentos en tecnología, bebidas, productos de fiambrería e indumentaria. Además, la cadena continúa con los beneficios bancarios y opciones de financiación en cuotas sin interés para compras presenciales y online.
Descuentos en Carrefour hoy: qué promociones hay este sábado 30 de mayo y cómo aprovecharlas
La cadena de supermercados ofrece descuentos, cuotas sin interés y beneficios con algunos bancos. Conocé los detalles para poder gozar de estos beneficios por tiempo limitado.
-
Cómo aprovechar las promociones de Carrefour este 29 de mayo de 2026
-
En busca del ahorro: todas las promociones disponibles este jueves 28 de mayo en Carrefour
Las promociones van a estar vigentes hasta el martes 16 de junio en algunos rubros, mientras que las ofertas de supermercado y alimentos tienen una duración más corta.
Smart TVs, cuotas y descuentos especiales
Uno de los sectores más fuertes del catálogo es tecnología, especialmente Smart TVs de distintas marcas y tamaños. Carrefour ofrece hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas Visa, Mastercard y Cabal en productos seleccionados. Además, algunos modelos cuentan con descuentos de hasta 25% pagando en un solo pago.
Entre las principales ofertas aparecen:
- smart TV 50” UHD 4K Noblex Google TV a $699.000
- 18 cuotas de $38.833
- precio con 25% de descuento: $524.250
También se destaca el Smart TV 65” 4K QLED TCL, uno de los modelos más caros del catálogo.
- precio normal: $1.499.000
- 18 cuotas de $83.278
- precio final con descuento: $1.199.200
Otro producto con una gran rebaja es el Smart TV 43” QLED Google TV TCL:
- precio normal: $499.000
- 12 cuotas de $41.583
- precio en un solo pago: $399.200
Además, Carrefour incluyó televisores con precios más accesibles, como el Smart TV 32” Android BGH.
- precio regular: $299.000
- precio promocional: $225.000
Dentro del catálogo también aparece un soporte fijo para TV Poss, compatible con pantallas de entre 47 y 100 pulgadas.
- precio original: $85.900
- precio con descuento: $49.900
Las promociones de tecnología van a estar vigentes desde el 27 de mayo, hasta el 16 de junio de 2026.
Indumentaria y productos del Mundial
Otro de los sectores más llamativos del catálogo es la colección temática inspirada en Argentina y el Mundial. La propuesta del supermercado incluye ropa, accesorios, cotillón y juguetes relacionados con la Selección.
Entre los productos destacados aparecen:
- remeras Argentina Tex desde $19.990
- buzos bordados Argentina Tex por $29.990
- pilusos por $9.990
- gorras tejidas por $11.990
- medias estampadas desde $4.490
También se ofrecen pantuflas temáticas para adultos y niños por $39.990.
En paralelo, Carrefour sumó promociones en juguetes y cotillón con 25% de descuento.
Otras ofertas dentro de la categoría:
- pelota de fútbol Nº5 Top Life: $7.492,50
- juego de Agua AFA: $6.742,50
- juego de mesa Ludo AFA: $22.492,50
- personajes sorpresa Fifa Ballers: $23.250
Además, aparecen artículos para alentar en los partidos, como:
- cornetas desde $3.799
- banderas desde $3.390
La colección apunta especialmente a las semanas previas a los torneos internacionales y al fuerte consumo de productos vinculados con la Selección Argentina.
Descuentos en bebidas y fiambrería
En alimentos y bebidas, Carrefour lanzó una nueva edición de “Ahorro Gigante”, con promociones por tiempo limitado. En la sección de bebidas dentro del folleto, aparecen descuentos importantes en aperitivos, vinos, jugos y cervezas.
Entre las promociones más destacadas figuran:
- Aperol 750 cc con 35% de descuento: $9.229
- Cynar 750 cc con 35% de descuento: $8.250
- Vino Canciller 1,125 Lt con 50% de descuento: $1.999
- Gancia 950 cc con 20% de descuento: $7.385
También hay promociones de 3x2 y descuentos por segunda unidad. Por ejemplo:
- Agua mineral Villa del Sur 2,25 Lt: 3x2
- Jugo Tang 15 g: 3x2
- Cerveza Quilmes edición limitada: 50% en la segunda unidad
En fiambrería también aparecen descuentos en quesos y embutidos. Algunas de las ofertas son:
- Queso Por Salut Silvia: $1.199 cada 100 gramos
- Queso Azul Santa Rosa: $2.299 cada 100 gramos
- Mozzarella La Serenísima: $8.999
- Mortadela Cagnoli: $3.390
- Jamón Cocido Puente de Ronda con 70% en la segunda unidad
Las promociones de supermercado y alimentos estarán vigentes entre el 27 de mayo y el 1 de junio de 2026.
Beneficios bancarios y cuotas
Entre los beneficios más importantes aparecen:
- 10% de descuento pagando con Cuenta Digital Carrefour Banco
- 3 cuotas sin interés con tarjeta Carrefour Banco
- 4 cuotas cero interés con Naranja X
Además, algunas promociones son acumulables con descuentos ya vigentes. En el caso de Cuenta Digital Carrefour Banco, el descuento no tiene tope de reintegro, aunque quedan excluidos sectores como:
- electro
- carnicería
- frutas y verduras
También se mantiene un beneficio exclusivo para compras online, que es un 15% de descuento pagando con tarjeta Carrefour Banco en carrefour.com.ar
Por otro lado, los socios de Club La Nación pueden acceder a un 10% de descuento sin tope en productos seleccionados de entrega inmediata
- Temas
- oferta
- Supermercados
- Carrefour