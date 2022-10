Yerba mate: Agricultura elevó el precio para el productor, pero el alza no impactará en góndola

El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Juan José Szychowzky, explicó que “el laudo permite oficializar los precios que se están pagando en el sector que son de $66 por kilo de hoja verde”, al recordar que los mismos tendrán vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial hasta el día 31 de marzo de 2023, inclusive.“Hoy el valor de mercado del kilo de yerba mate para productor oscila entre los $65 y $67, lo que hizo el Gobierno fue levantar el piso que estaba atrasado y llevarlo al valor presente”, detalló Szychowzky al afirmar que “el precio no se va a trasladar a las góndolas, lo que estamos haciendo es cuidar al eslabón más débil de la cadena que es el productor”.En este último punto son claros desde la cartera agropecuaria y el INYM en que las empresas no tienen motivo para trasladar la suba a las góndolas y por eso los valores del precio final continuarán siendo monitoreados por el GobiernoLo que sucede en el sector de la yerba mate es que pocas empresas son las que manejan el mercado mientras que los proveedores de la materia prima son pequeños productores, muchos agricultores familiares que necesitan al Estado presente para marcar precios mínimos por su producción y que de esta forma las grandes empresas no ejerzan un poder monopólico.