Lanzan una app que funciona como Tinder para invertir en la bolsa

"Hay muchas aplicaciones que están cambiando totalmente el panorama de los mercados financieros, la forma que la gente está invirtiendo, que están quitando las comisiones, pero creo que era mucho más limitante lo que tiene que ver con la formación y a eso apuntamos", explica Borja Menéndez Muñoz, CEO de Goonder, una app a través de la cual los usuarios pueden comprar y vender acciones con un simple like. Sí, como un Tinder, pero bursátil.



La aplicación tiene una génesis netamente millennial, una generación no tan apegada al mundo financiero tradicional. Totalmente gratuita, ofrece dos opciones para personas no especializadas: simplemente jugar, para lo cual el usuario cuenta con u$s 50.000 virtuales que invierte a su gusto, o pasar a la etapa del mundo real, donde ya interviene un broker y las ganancias -si las hay- son verdaderas. Y por su dinámica es ideal para aquellos que no tengan tiempo de hacer un seguimiento de sus carteras.



"La app te tira opciones de inversión a corto plazo, tenemos algoritmos muy probados en el mercado que sabemos que funcionan, que te dicen cuándo tenés que comprar, cuándo vender, y cuándo cortar la pérdida", profundiza Menéndez Muñoz en diálogo con ámbito.com. Y ejemplifica: "Funciona como Tinder, te da los datos de entrada a una inversión y vos ponés si te gusta o no".



Goonder se lanzó en septiembre de 2017 y está disponible en todo el mundo en modo Virtual, pero los usuarios también pueden operar en modo Real a través del broker español Esfera Capital, una marca blanca para la plataforma internacional de trading Interactive Brokers, que permite operar en los principales mercados financieros internacionales. "Cualquier persona de cualquier país puede tener una cuenta, pero de momento solo estamos dando posibilidades de inversión de empresas de Europa y EEUU. En uno o dos meses vamos a estar dando oportunidades de inversión en países de América Latina y Asia, y también con criptomonedas", se entusiasma el CEO de Goonder, que fundó el emprendimiento junto a Darío D'Atri (CMO) y Kevin Tan (Director Ejecutivo de Asia Pacífico).



Goonder ya cuenta con unos 6.000 usuarios activos, que pueden definir su perfil de acción con características más o menos agresivas. No hay mínimos y máximos para invertir, pero al menos hay que destinar una cantidad suficiente para que el retorno sea mayor a lo que cobra de comisión el broker.



El proyecto cuenta con inversores de varios países, y según cuenta Menéndez Muñoz "ha generado mucho entusiasmo". "Arrancamos con un capital semilla de u$s 570.000 y ahora estamos preparando una segunda ronda más fuerte de entre 2 y 3 millones", recuerda. Y sostiene que "Argentina es un mercado muy importante, que estamos atacando fuerte y que va a servir de prueba para ir a mercados más grandes como EEUU y China".



"Goonder es un algoritmo que selecciona cada día las mejores oportunidades de inversión en acciones de las principales bolsas del mundo. Funciona a través de una app pensada para que cualquiera pueda ganar dinero invirtiendo en bolsa de una manera insuperablemente sencilla y divertida", explica la empresa en su brief. Pero Menéndez Muñoz aclara: "No puede asegurar una ganancia porque todo depende de las acciones que elijas y qué pase en los mercados, pero sí te limita el riesgo por el punto de pérdida".



"El planteamiento de oportunidades se realiza de forma extremadamente simple y efectiva, para que los usuarios puedan tomar decisiones muy rápidamente. Una vez tomada la decisión, se acepta o rechaza con un solo gesto de deslizamiento de la pantalla (swipe), o pulsando el botón correspondiente. Después, solo se decide la cantidad a invertir cada día, y Goonder la repartirá equitativamente entre las oportunidades elegidas. Luego, si el usuario así lo quiere, puede editar la boleta a su gusto antes de enviar la orden", sostienen en la compañía.



Y hay más: "Con Goonder se elimina la incertidumbre sobre cuándo comprar y vender: todos los puntos de ejecución (compra, venta, corte de pérdida y tiempo máximo) ya están incluidos en cada oportunidad, de modo que tampoco es necesario dedicar tiempo al seguimiento de las inversiones: al llegar al punto predeterminado, la orden se ejecutará automáticamente, de manera que los usuarios solo tienen que preocuparse por mirar cómo va el rendimiento".