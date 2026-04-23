Maggie Gyllenhaal será la presidenta del jurado del Festival de Cine de Venecia 2026

Maggie Gyllenhaal fue nombrada presidenta del jurado del 83º Festival de Cine de Venecia , que se celebrará del 2 al 12 de septiembre.

La decisión fue tomada por la Junta Directiva de la Bienal de Venecia por recomendación del director del Festival de Cine de Venecia, Alberto Barbera, cuyo mandato fue prorrogado recientemente por otros dos años para incluir las ediciones de 2027 y 2028.

Gyllenhaal comentó sobre el honor: “Estoy encantado de aceptar la invitación para presidir el jurado del Festival de Cine de Venecia de este año. Venecia siempre ha apoyado voces auténticas y singulares , y me siento honrado de contribuir a que continúe esa valiente e indispensable tradición. No estaré juzgando, sino con curiosidad, admiración y entusiasmo”.

Barbera elogió la polifacética trayectoria de Gyllenhaal, quien ha sido un invitado habitual del festival. “Maggie Gyllenhaal encarna una trayectoria artística de una coherencia poco común , construida a lo largo del tiempo con inteligencia y valentía”, afirmó.

El presente de Maggie Gyllenhaal

Gyllenhaal llegará al festival tras el estreno este año de su película inspirada en Frankenstein, ¡La novia!, que escribió, produjo y dirigió. Debutó como directora con su adaptación de la novela de Elena Ferrante, La hija perdida, protagonizada por Olivia Colman, Dakota Johnson y Jessie Buckley, cuyo guion también le valió un premio en Venecia.

El jurado, cuyos demás miembros se anunciarán más cerca de la fecha del festival, decide el León de Oro a la Mejor Película, el León de Plata – Gran Premio del Jurado, el León de Plata – Premio al Mejor Director, la Copa Volpi a la Mejor Actriz, la Copa Volpi al Mejor Actor, el Premio Especial del Jurado, el Premio al Mejor Guion y el Premio Marcello Mastroianni al Mejor Actor o Actriz Revelación.