ANSES: ¿Cuánto cobro por AUH y Tarjeta Alimentar en mayo 2026 con el nuevo aumento

Conocé toda la información presentada por el organismo para acceder a las prestaciones de acuerdo a la normativa vigente.

ANSES organiza la fecha de cobros con modificaciones debido al feriado del 1° de mayo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) definió los valores de mayo con un ajuste vinculado a la inflación. El organismo aplicó una suba del 3,38% sobre la Asignación Universal por Hijo , lo que modifica los ingresos de quienes perciben esta prestación. El nuevo esquema impacta de forma directa en millones de hogares que dependen de estos pagos.

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El cálculo mensual incluye la AUH con retención y la Tarjeta Alimentar . El beneficio alimentario mantiene los importes vigentes desde 2024. La combinación de ambas prestaciones permite estimar el ingreso total familiar para este mes sin cambios adicionales.

El ajuste de mayo responde al índice de inflación tomado como referencia por ANSES . El incremento alcanza el 3,38% y se aplica sobre los montos anteriores. La actualización modifica el valor bruto y el neto de la asignación que reciben los titulares.

El organismo liquida la AUH con una retención del 20% mensual. Ese porcentaje queda acumulado hasta la presentación de la Libreta AUH. El monto que se cobra cada mes corresponde al 80% del total establecido para cada hijo.

Los valores netos confirmados para mayo quedan definidos de la siguiente manera:

1 hijo: $113.028,24

2 hijos: $226.056,48

3 hijos: $339.084,72

4 hijos: $452.112,96

5 hijos: $565.141,20

El esquema también contempla un monto diferencial para discapacidad. La asignación por hijo con discapacidad presenta un valor más alto debido a su carácter específico.

monto bruto: $460.044,10

$460.044,10 monto neto: $368.035,28

ANSES

Tarjeta Alimentar: ¿hay nuevos valores para este mes?

El programa alimentario no registra modificaciones en mayo. ANSES mantiene los importes establecidos desde 2024 sin actualizaciones. Los titulares perciben el mismo monto que en meses anteriores sin ajustes por inflación.

El beneficio se acredita junto con la AUH en la misma cuenta. El objetivo del programa se enfoca en la compra de alimentos para los grupos familiares alcanzados. El pago se deposita de manera automática sin necesidad de gestión adicional por parte de los beneficiarios.

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El grupo que cobra $562.999: requisitos y composición del pago

Si se analiza el caso de una familia con dos hijos, donde uno posee discapacidad, alcanza uno de los montos más altos del esquema. La suma de prestaciones define un ingreso mensual específico para ese grupo.

El detalle del cálculo incluye cada componente:

hijo con discapacidad: $368.035,28

$368.035,28 segundo hijo: $113.028,24

$113.028,24 Tarjeta Alimentar (dos hijos): $81.936

El total mensual asciende a $562.999,52. La combinación de AUH y Tarjeta Alimentar permite superar los $562.000 en este escenario particular. Este ingreso corresponde al total acreditado durante mayo. El monto depende de la composición familiar y del tipo de asignación que corresponde a cada hijo de modo que cada caso presenta diferencias según cantidad de hijos y condiciones como la discapacidad.

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Complemento Leche y retención del 20%: cómo calcular tu monto neto

El sistema de la AUH incluye una retención obligatoria sobre el total mensual. ANSES descuenta el 20% y lo acumula hasta la presentación de la Libreta. Ese monto retenido se recupera una vez cumplidos los requisitos de salud y educación. El cálculo del ingreso neto surge de aplicar ese descuento sobre el valor bruto. Los beneficiarios reciben el 80% en cada liquidación mensual. El restante queda pendiente hasta completar el trámite anual exigido por el organismo.

El Complemento Leche forma parte de las políticas de asistencia alimentaria como un adicional que se suma en los casos que la edad de los hijos lo amerite. El ingreso final depende de la suma de todos los componentes vigentes dentro del sistema.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo por terminación de DNI

El cronograma de pagos se organiza según la finalización del DNI. ANSES inicia las acreditaciones en la segunda semana del mes. El esquema avanza de forma progresiva de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:

DNI terminados en 2: 13 de mayo.

DNI terminados en 3: 14 de mayo.

DNI terminados en 4: 15 de mayo.

DNI terminados en 5: 16 de mayo.

DNI terminados en 6: 19 de mayo.

DNI terminados en 7: 20 de mayo.

DNI terminados en 8: 21 de mayo.

DNI terminados en 9: 22 de mayo.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo.

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: 9 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo.

Asignación Universal por Hijo (AUH):