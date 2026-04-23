Denuncian que el Gobierno pagó la deuda de IOSFA con fondos destinados a los salarios de las Fuerzas Armadas

Mientras el Ministerio de Defensa nacional , bajo la conducción de Carlos Presti , emitía un comunicado celebrando que se había saldado buena parte de la deuda de las Fuerzas Armadas con IOSFA (hoy OSFA), se desarrollaba una reunión entre integrantes de la cartera mencionada y representantes de las distintas fuerzas donde, entre otros temas, se les informaba, de acuerdo con las fuentes calificadas a las que accedió Ámbito , que se decidió pagar la deuda “con recursos presupuestarios del inciso correspondiente a los sueldos”.

Según pudo reconstruir Ámbito , se tomó esa decisión porque se trata de fondos de mayor disponibilidad para las Fuerzas Armadas, y se pueden utilizar casi que con inmediatez. Por otro lado, el monto para salarios afectados sería cubierto con plata que, inicialmente, iba a ser destinada a operaciones. Una sucesión de parches.

El plan original de Defensa era que el Ministerio de Economía abonase la deuda, sin embargo, Luis Caputo se negó, por lo que la subdividieron proporcionalmente entre las FFAA y las fuerzas federales de seguridad.

Por medio de numerosos artículos, Ámbito reveló el tamaño de la deuda de la obra social, que hasta hace poco aglutinaba a los integrantes de las FFAA y de las fuerzas federales de seguridad, durante la gestión del actual senador nacional Luis Petri . El mendocino, recientemente, fue denunciado penalmente por el incremento exponencial de la deuda de IOSFA, y la deficiente prestación a sus afiliados, que en numerosas oportunidades marcharon a las diferentes sedes en busca de obtener respuestas concretas por la falta de entrega, por caso, de remedios oncológicos. Antes de su disolución, IOSFA era la tercera obra social en importancia de la Argentina, después de PAMI y IOMA.

Según el comunicado oficial de Defensa, “el Ejército saldó la totalidad de su deuda, la Armada avanzó en su regularización y la Fuerza Aérea emitió las órdenes de pago correspondientes, en un proceso que refleja el compromiso de las Fuerzas con el sostenimiento del sistema de salud. Como resultado, estos avances permiten retomar y sostener circuitos de pagos a prestadores, proveedores y afiliados en todo el país, acompañando la continuidad de las prestaciones y la atención médica. Todas las provincias han iniciado el proceso de regularización, con pagos directos e indirectos —como reintegros, medicamentos y servicios— según las necesidades de cada jurisdicción. El proceso continúa y requiere la regularización de obligaciones por parte de todas las fuerzas que conformaron el IOSFA”.

Sin embargo, dentro de las Fuerzas Armadas, las cosas no se ven de la misma manera, al punto que, ante la consulta de Ámbito, Rubén López, de la comisión interna de ATE en IOSFA, señaló que “internamente hay mucho ruido porque quieren transferir los trece hoteles que pertenecían a los afiliados de IOSFA como una manera de devolución de los fondos que pusieron para el pago de las deudas. Están buscando compensar, pero se trata de hoteles que se compraron con plata que aportaron los afiliados. Son hoteles cuya reserva para los afiliados eran muy accesibles económicamente, lo cual se perdería”.

En función de lo que consta en las auditorías internas a las que accedió Ámbito, el mayor salto de la deuda de IOSFA se dio entre marzo y diciembre de 2024, cuando pasó de $70.000 millones de pesos (ajustada por inflación) a $141.000 millones de pesos. Luego de que el incremento se ralentizara con el préstamo, volvió a pegar un salto a partir de marzo de 2025 cuando en solo tres meses creció hasta llegar a $210.000 millones de pesos. La auditoría no tuvo en cuenta el controvertido crédito de $40.000 millones de pesos, que IOSFA tomó en enero de 2025, durante la conducción de Luis Fiocchi, otro mendocino puesto ahí por Petri.

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Otros temas

En la reunión señalada, según pudo confirmar Ámbito, se tocaron otros temas sensibles para el área de Defensa. Por caso, la confirmación de que se continuarán con las negociaciones que permitan avanzar en los proyectos que son prioritarios para la Armada, como la adquisición de submarinos, un buque multipropósito, dos buques de transporte, fragatas, vehículos anfibios y la modernización de las unidades tipo Meko.

En cuanto al inciso salarial, subrayaron que, a pesar del reclamo para que los aumentos de los integrantes de las FFAA sean superiores a lo previsto y se acerquen a los de las fuerzas de seguridad, en realidad se debe esperar a que una mayor recaudación en el segundo semestre con el beneficio de las cosechas permita insistir en retomar la “jerarquización” que daría una mejora salarial para aproximarse. La decisión final está en manos del ministro Luis Caputo.

No obstante, dentro de las Fuerzas Armadas y diferentes actividades relacionadas con la marina mercante hay preocupación debido a las versiones de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, planea avanzar con la desregulación del practicaje.

El practicaje es un servicio marítimo que consiste en la asesoría de un capitán experimentado para maniobrar un buque en lugares de navegación complejos. Es un servicio obligatorio para algunos buques y es fundamental para la seguridad de la navegación. El argumento del ministro es que navegar en el río es más fácil que navegar en el mar. Los especialistas consultados por este medio indican que si se avanza hay riesgo de vida e imposibilidad de hacer el trabajo correctamente.