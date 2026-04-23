Los bonos en dólares operan en rojo en Wall Street ante nuevas amenazas de Donald Trump a Irán + Seguir en









El mercado financiero se mueve al compás de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Una renovada desconfianza tiñe de rojo las bolsas globales.

Los bonos en dólares abren en rojo en Wall Street. Vecteezy

Los bonos soberanos locales abren en rojo, luego de que el mercado internacional volviera a mostrarse inquieto por las recientes amenazas de Donald Trump a Irán. Así, los futuros de Wall Street caían al inicio de la jornada mientras que se produce un repunte del crudo.

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Con las negociaciones de paz en suspenso, más aerolíneas —altamente dependientes del combustible— cancelaron vuelos, los precios del petróleo abrieron al alza y el índice Pmi de S&P Global mostró una contracción de la actividad empresarial en la eurozona por primera vez en 16 meses.

Irán advirtió que mantendrá el estrecho prácticamente cerrado —salvo para un número limitado de embarcaciones autorizadas— mientras Estados Unidos continúe bloqueando sus puertos, desestimando las exigencias del presidente Donald Trump de reabrir Ormuz y entregar su uranio enriquecido.

S&P Merval y ADRs El S&P Merval cae 0,1% a 2.895.593,600 puntos básicos. Entre las acciones que más descienden se encuentran: Loma Negra (-1,6%), Ternium (-1,5%), y Transportadora de Gas del Norte (-1,4%). Los ADRs cotizan con mayoría de descensos, los mayores: BBVA (-1,3%), Grupo Financiero Galicia (-0,8%), y Telecom (-0,8%).