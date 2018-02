"El negocio de datos en Argentina tiene un potencial de u$s 19.000 millones"

En el marco de la Cuarta Revolución Industrial, con el avance de los sistemas de Inteligencia Artificial, Machine Learning, Internet de las Cosas (IoT) y Servicios Cognitivos, el futuro de las empresas, según los especialistas, está en los datos. El uso de estas herramientas, que hasta hace poco parecían aún algo lejanas y propias de la ciencia ficción, está transformando para siempre el mundo tal cual como lo conocemos y modificando tareas tan cotidianas como los quehaceres del hogar.



"El impacto total del negocio de datos en Argentina tiene un potencial de u$s 19.000 millones", afirmó Ezequiel Glinsky, director de Proyectos de Transformación Digital de Microsoft Argentina, ante la consulta de ámbito.com. Sin embargo, advirtió: "Argentina se caracteriza por ser un ecosistema emprendedor e innovador realmente destacado. Tenemos la calidad de recursos necesarios para estar a la vanguardia, pero no tenemos la cantidad. Los temas de ciencias de datos, de inteligencia artificial, son muy requeridos en la actualidad, y cada vez necesitamos más de esos recursos".





De izquierda a derecha: Federico García (Lagash); Enrique Cortés Funes (INIPOP); Andrés Augspach (ConversaLab); Patricio Molina (Real-Trends); Ezequiel Glinsky (Microsoft)





Este martes, Microsoft organizó una nueva edición del "Hackatón de verano", con el objetivo de democratizar la Inteligencia Artificial. Del evento, que se realizó junto al río en Perú Beach, participaron más de 30 emprendedores que se capacitaron en el uso de Inteligencia Artificial, Machine Learning, Servicios Cognitivos, entre otras. Como parte de las actividades probaron aplicaciones tales como un sistema de reconocimiento facial que, basadas en IA, permite conocer la edad y el estado de ánimo de las personas. Además fueron invitados cuatro fundadores y CEOs de start-ups argentinas que hoy lideran el trabajo con estas tecnologías en el país: Patricio Molina (Real Trends), Federico García (Lagash), Enrique Cortés Funes (INIPOP), y Andrés Augspach (Conversa Lab).



Respecto al futuro basado en datos de las empresas, García opinó que "todas las compañías, independientemente de a qué se dediquen, se van a transformar en una compañía de software". Mientras que Glinsky agregó: "Ya vemos hoy como la inteligencia artificial aumenta las capacidades de los seres humanos. Ya sea para mejorar cuestiones como la salud, la educación, cosas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente".



Entre los presentes surgió la interrogante de cómo las empresas deben llevar a cabo es proceso. Al respecto, Augspach consideró que "para que haya un cambio tiene que haber un cambio en la organización".



El objetivo de la jornada, explicó Glinsky, fue avanzar en la democratización de la inteligencia artificial, ya que los nuevos elementos de la vida digital hacen que haya mucha información circulando por todas partes. Las organizaciones de todo tipo -empresas, gobiernos, ONGs, universidades, etc.- pueden utilizarlos para encontrar correlaciones, establecer patrones y considerar probabilidades debido a las capacidades analíticas de estas herramientas, algo que implica desarrollo y crecimiento económico en el país. "Ya vemos hoy como la inteligencia artificial aumenta las capacidades de los seres humanos. Ya sea para mejorar cuestiones como la salud, la educación, cosas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente", sostuvo el ejecutivo de Microsoft.



Cortés Funes, de INIPOP, destacó el potencial de generación de nuevos negocios a partir de los datos recopilados. Su empresa desarrolla soluciones de IoT y Ciudades Inteligentes, y trabaja en la recopilación de datos mediante la manipulación e interconexión de sensores y dispositivos. Por caso, están trabajando con el Gobierno de la Ciudad en la construcción de una pista de running en la Plaza Rubén Darío, en Recoleta.



Dos caso que muestran a las claras los alcances para los negocios que tendrá la IA son los servicios que brindan Real Trends y Conversa Lab. La primera, fundada hace solo 4 años, actualmente es la plataforma líder en herramientas de análisis y gestión para vendedores de Mercado Libre en la región. Procesa millones de preguntas, ventas, publicaciones y mensajes para ofrecer a los vendedores información estratégica, y también predecir las respuestas a las preguntas de los compradores, lo que permitirá que en un futuro esas preguntas se respondan de forma automática, las 24 horas del día, los 365 días del año. En tanto que Cenversa Lab también desarrolla soluciones orientadas a la comunicación uno a uno entre organismos y personas. Produce asistentes virtuales que permiten dar un servicio 24/7 sin esperas, lo que da como resultado un mejor servicio y más herramientas para que las personas puedan autogestionarse.



"Nuestro foco es que nuestros clientes pueden crecer y transformarse a través de la tecnología; el big data, inteligencia artificial y la realidad mixta colaboran en ese objetivo", señaló Federico García, de Lagash, compañía que cuenta con 15 años de experiencia en transformar procesos y negocios mediante soluciones tecnológicas.