¿Por que la cuarta temporada de "Envidiosa" es la más taquillera? Por Carolina Liponetzky + Seguir en









El personaje de Vicky encarnado por Griselda Siciliani explotó como fenómeno cultural. Esa “incomodidad divertida” de un personaje capaz de exponerse a los papelones más “cringe”, que no encuentra filtro ni controla su ansiedad, que grita sus verdades a quienes no quieren escucharla, pero a la vez se vuelve una criatura noble y de gran corazón.

El personaje de Griselda Siciliani contiene desde la gracia propia de la actriz, su singular forma de hablar que no es sólo lo guionado sino tanto más de improvisación y todo lo que trae la artista, hasta ternura y desparpajo.

La cuarta temporada de “Envidiosa” se volvió la más exitosa y viral por una mezcla de factores que ya venían creciendo desde las temporadas anteriores: En primer lugar, el efecto “temporada final”. Netflix publicó la cuarta entrega como el cierre definitivo, lo que suele redundar en incremento de visualizaciones. El público quiere ver cómo termina la historia aunque acaso haya salteado capítulos o temporadas previas. Eso fue potenciado por su autora, Carolina Aguirre, quien sostuvo que no quería estirar la historia y que si seguía avanzando en temporadas el personaje de Griselda Siciliani, Vicky, quedaría desdibujado y perdería su esencia.

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No admite que lo que hizo fue estirar todo lo posible esta trama hasta la cuarta temporada, con conflictos reiterativos (¿cuántas veces pueden las hermanas repetir lo solas que estuvieron en su infancia con esa madre que no supo maternar?). Como sea, el público compró. Así, tanto Aguirre como la plataforma afirman que optaron por terminar la serie “en su punto más alto”, inclusive descartaron un spin off con la psicóloga que encarna Lorena Vega. Ese personaje y la química con su paciente Vicky fue ganando en gracia y espacio, acaso por eso hay una sorpresa luego de anunciado el FIN.

Segundo, el personaje de Vicky explotó como fenómeno cultural. Mucha gente ama u odia al personaje de Siciliani, pero justamente eso generó conversación constante en redes, memes y debates, el llamado engagement que consiste en el éxodo de contenido de la plataforma a las redes sociales. Su personaje contiene desde la gracia propia de la actriz, su singular forma de hablar que no es sólo lo guionado sino tanto más de improvisación y todo lo que trae la artista, hasta ternura y desparpajo. Esa “incomodidad divertida” de un personaje capaz de exponerse a los papelones más “cringe”, que no encuentra filtro ni controla su ansiedad, que grita sus verdades a quienes no quieren escucharla, pero a la vez se vuelve una criatura noble y de gran corazón.

En tercer lugar, la serie encontró un equilibrio entre comedia y drama, el llamado “dramedy” que tan bien funcionó con “This is us” como ejemplo perfecto. En la primera temporada el conflicto estaba puesto en todo lo que no podía Vicky, dueña de una mente rebuscada y envidiosa, un estereotipo de mujer pasado de moda que sueña con casarse y tener un bebé, con el jardín verde pero padeciente porque el de su vecino brilla más. En cambio en la temporada final, la historia madura junto con su protagonista, aparecen la convivencia, la maternidad y las familias no tipo, ensambladas y el miedo a crecer.

Cuarto, el boca en boca fue enorme en Latinoamérica. La serie llegó al Top 10 en muchos países y la cuarta temporada debutó como número 1 en Argentina, Chile, Uruguay y otros mercados.

En quinto lugar, a un elenco que ya estaba muy consolidado se sumó Julieta Cardinali y volvió a un rol estelar Benjamin Vicuña. Si bien Siciliani es la elegida, las amigas encarnadas por las excelentes Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Belatti y Bárbara Lombardo, el tierno novio que personifica Esteban Lamothe y la psicóloga Vega, entre otros, orbitan como galaxia perfecta. Y su hermana Leti Siciliani como la asistente, imperdible. Sexto, vale decir que la tercera temporada preparó muy bien el terreno y el público expresó en redes que la serie mejoró después de la segunda temporada, y la tercera dejó conflictos abiertos que empujaron a todos a ver el final. Netflix contribuyó en la difusión regional y el algoritmo: cuando una serie entra al Top 10 global de habla no inglesa, gana muchísima visibilidad automática. La tercera ya había llegado al Top 5 mundial, y la cuarta aprovechó ese impulso. Los spots publicitarios con Adrián Suar hablando como el productor que hace terapia con Vega o los muchísimos afiches de vía pública, coronaron el fenómeno.