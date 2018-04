Mundial: una oportunidad única para llegar a los consumidores

Hace cuatro años, antes del inicio de la Copa del Mundo en Brasil, 48% de los fans de fútbol tenían la intención de usar sus dispositivos móviles para acompañar de cerca las atracciones del evento, de acuerdo con los datos del Interactive Advertising Bureau (IAB). Otro ejemplo de cómo los dispositivos móviles ya eran relevantes en aquel periodo es el hecho de que 79 millones de personas accedieron al contenido referente al mundial por medio de sus smartphones, después del silbido final en la fase de grupos, del partido entre Estados Unidos y Alemania.



En este intervalo de tiempo, no es exagerado decir que vivenciamos una explosión de crecimiento en el consumo de contenido en los dispositivos móviles, en paralelo con el crecimiento en la penetración de Internet. En el mundo existen actualmente 4.021 millones de usuarios de Internet, nada menos que el 53% de la población mundial. De ellos, un total de 5.135 millones (el 68%) procede de dispositivos móviles .



No hay dudas que tendremos la Copa del Mundo más conectada de todos los tiempos, lo que representará una oportunidad única de conexión con nuestros consumidores, y los dispositivos móviles tendrán un papel fundamental en este proceso, principalmente, como segunda pantalla. La mayoría de los partidos, en el caso de Argentina, Chile, Colombia y resto de países latinos, serán transmitidos en la mañana o al medio día, y la mayoría de las audiencias no tendrán un televisor al frente, convirtiendo esto en una oportunidad para las marcas de acompañar a los usuarios en un momento único donde el móvil será un canal de comunicación clave. Las personas recurrirán a los dispositivos móviles para buscar noticias sobre los juegos, acompañar los resultados, ver las mejores jugadas, y claro, compartir las emociones después de los partidos.



Este contexto deportivo ofrece a las marcas diversas oportunidades de estar presentes y hacer algo diferente con sus campañas publicitarias, acompañando a los usuarios en este momento único. El dispositivo móvil será el canal de informaciones relacionadas a los equipos y a la Copa del Mundo. Las principales marcas estarán muy activas en diferentes canales y con comunicaciones de distintos perfiles.



Oportunidad para ejecución de campañas móviles en video



Los videos son capaces de hacer que las audiencias consuman 30, 60, 120 segundos o más, observando un contenido. Es en este escenario en donde los anunciantes pueden beneficiarse, considerando que el video ayuda a comunicar visualmente y a generar un call to action específico. Las acciones de marketing enfocadas en este formato, tendrán la posibilidad de ser exitosas por permitir un relacionamiento en la misma sintonía de los usuarios.



Sí el video es uno de los formatos más adecuado, un buen momento para impactar a las personas será durante la navegación en juegos o aplicativos, justo cuando el usuario se encuentra en un estado relajado y de alegría. Todas las veces que una persona inicia un juego, está con la atención en su máximo nivel. Al analizar las estadísticas, por ejemplo, este es un momento con sesiones de conexiones más extensas, especialmente si las comparamos con el segmento de noticias.



Todas las estrategias pueden y deben ser enriquecidas con el uso adecuado de datos y de la tecnología. Es posible optimizar las acciones en tiempo real, utilizando variables como temperatura, hora del día, contexto, localización, entre otras, para ofrecer mensajes relevantes a las audiencias. Por ejemplo, durante la Copa del Mundo, las marcas podrán impactar a los usuarios con mensajes de acuerdo con el resultado de un partido en tiempo real o segmentar e impactar solamente a las audiencias con afinidad hacia el fútbol. Será muy fácil de esta forma hacer un buen targeting de campañas publicitarias para los anunciantes que quieran llegar a los apasionados del fútbol. Recursos que están disponibles gracias a la compra programática y a las capacidades tecnológicas proporcionadas por los dispositivos móviles.



Llegó el momento de aprovechar la Copa del Mundo y el contexto favorable para comunicarse con los consumidores. No esperemos cuatro años hasta el próximo mundial.