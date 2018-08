Preocupante: los inquilinos gastan un 45% de su sueldo en pagar el alquiler

Los inquilinos gastan un 45% de su sueldo en pagar el alquiler, según se desprende de una encuesta nacional realizada por Inquilinos Agrupados. Esto representa un incremento de 4 puntos respecto al sondeo realizado por la misma organización en enero de este año, que había dado como resultado 41% para la misma medición.



La encuesta contó con más de 5.000 respuestas y, si se analizan los datos por provincia, Córdoba -con 46,7%- es la que registra un mayor porcentaje de los ingresos que se destinan al pago del alquiler, seguida de San Juan (46,2%), Provincia de Buenos Aires (45,6%) y Ciudad de Buenos Aires (44,6%).



Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, destacó a ámbito.com que "los alquileres están aumentando muy por encima de los índices de inflación y están duplicando los aumentos de salario. En relación al año pasado, según la estadística del Gobierno de la Ciudad, aumentó un 35% en Capital. En el primer trimestre la inflación fue del 14% y los alquileres aumentaron un 16%".



Los datos hacen referencia únicamente al pago del alquiler, excluyendo expensas, impuestos y servicios. Si se le sumaran todos esos gastos, un inquilino destina entre el 60 y el 70% de sus ingresos en mantener su vivienda alquilada.



Muñoz sostuvo que hoy el gran reclamo entre los inquilinos es el aumento del alquiler. "Antes eran otras cuestiones: los contratos, las cláusulas, las inmobiliarias cobrando cosas fuera de la ley. Pero hoy los inquilinos ya no pueden sostener el nivel de aumento en los precios de los alquileres". En ese sentido, adelantó: "Este año hicimos una proyección de que van a aumentar un 42%, y los salarios, 15%; no hay forma de sostener el pago del alquiler".



Por otro lado, describió la situación de los inmigrantes a la hora de alquilar, quienes se ven doblemente perjudicados al realizar transacciones inmobiliarias de este tipo: "Al extranjero lo estafan mucho más. Le piden seis meses por adelantado y en dólares".



Otro dato importante que surgió fue la enorme evasión impositiva del mercado inmobiliario, ya que el 78,3% de los encuestados afirmó que la inmobiliaria o el propietario no le extienden una factura al momento de pagar el alquiler. Ese promedio nacional, aumenta en provincias como San Juan (94,2%), CABA (84,5%) y Provincia de Buenos Aires (79,9%).



La Ley Nacional de Alquileres, que fue aprobada por unanimidad en el Senado, corre riesgo de perder estado parlamentario si no es tratada antes de finalizar el año legislativo por la Cámara de Diputados. Ese proyecto extiende a tres años la duración mínima de los contratos y establece que los alquileres deben aumentar una vez por año a través de un índice promedio entre inflación y salario.



El referente de Inquilinos Agrupados mencionó que el punto central de la ley es "la regulación del precio. Nosotros planteamos que se regule el precio del alquiler por un promedio entre inflación y salario que establezca el INDEC y que, entonces, el mercado se tenga que acomodar a esos índices para que siga teniendo rentabilidad pero también para que los que alquilamos podamos seguir pagando y accediendo a la vivienda de una manera justa".



En ese sentido, Muñoz aseguró que la falta de tratamiento se debe a que "hay presiones". Y amplió: "Hay un sector de la clase política que pertenece al mercado inmobiliario. Ya no es un sector de afuera operando adentro del Congreso. La situación ha cambiado: gobierna el mercado inmobiliario".





