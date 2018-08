Devaluación del real volvió a impactar en el mercado local: el dólar escaló 25 centavos al récord de $ 30,84

El clima de incertidumbre electoral que transita por estos días Brasil volvió a impactar de lleno en el real, y consecuentemente, en el peso argentino. Así, el dólar aumentó 25 centavos este miércoles al récord de $ 30,85, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, pese a la intervención del BCRA en el mercado de futuros.



En el mercado mayorista de cambios, la moneda avanzó 25 centavos y cerró por primera vez arriba de los $ 30, a $ 30,25, en momentos en que el real brasileño de devaluaba casi 1% a 4,07, cerca de su mínimo en 20 años, producto de la incertidumbre electoral.



Los inversores se mostraron preocupados en Brasil porque las últimas encuestas no muestran un buen crecimiento del apoyo para el candidato preferido de los mercados Geraldo Alckmin y, al mismo tiempo, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sigue en alza.



Más allá del nuevo máximo que alcanzó el dólar mayorista al cierre, la jornada registró el volumen más estrecho de agosto: apenas u$s 417,1 millones.



Los máximos del día, anotados en $ 30,27 a pocos momentos del inicio de la sesión, marcaron un nuevo récord en la cotización del dólar en el segmento mayorista.



Es que la demanda por cobertura se hizo sentir durante todo el día y empujaron la cotización del tipo de cambio, con escasos y puntuales momentos de caídas de su valor.



A media mañana la oferta de divisas e incursiones del Banco Central en los plazos más cortos del segmento de futuros permitieron un respiro a la suba inicial permitiendo que los precios cayeran a los mínimos de hoy cuando se anotaron transacciones en los $ 30,15, describió el analista Gustavo Quintana.



Ya sobre el cierre y sin intervención oficial a la vista, los valores se recuperaron y terminaron el día en un nivel cercano a los máximos de este miérocles.



"Las intervenciones oficiales en los mercado de futuros pudieron moderar transitoriamente la corrección de los precios pero sin la intención de revertir la tendencia para acompañar el movimiento del dólar en los mercados regionales", aseguró Quintana.



"A pesar de las medidas recurrentes tomadas por el Banco Central para contener el tipo de cambio y calmar al mercado, la divisa volvió a retomar el sendero alcista (baja del peso) con un poco de ayuda de factores externos, lo que deja en evidencia cuan sensible y pequeño es nuestro mercado", reflexionaron desde Balanz Capital.



Para este jueves, el dólar podría encuentrar un respiro dado que en el pos cierre del mercado local el real brasileño recuperaba algunas posiciones, aunque siempre en un contexto de bajo volumen de negocios y con un panorama internacional que no da tregua.



En el mercado informal, el blue saltó 30 centavos a $ 30,80, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", por su parte, subió ayer un centavo a $ 30,06.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el martes u$s 232 millones hasta los u$s 55.028 millones.