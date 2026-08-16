Visa Waiver: qué prometió Peter Lamelas y cómo podrán viajar los argentinos a EEUU sin visa

Argentina había accedido al beneficio durante la década de 1990, bajo el gobierno de Carlos Menem, pero EEUU lo suspendió después de la crisis de 2001 y 2002, cuando el país atravesó una fuerte inestabilidad política tras la salida de Fernando de la Rúa.

Argentina podría volver a ingresar al Visa Waiver Program de Estados Unidos , un sistema que permite viajar sin una visa tradicional para estadías de hasta 90 días por turismo o determinados viajes de negocios. El embajador estadounidense Peter Lamelas aseguró que trabaja para que el país recupere ese beneficio antes de finalizar su gestión, aunque aclaró que el proceso todavía requiere tiempo y el cumplimiento de distintas condiciones. “Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener visa waiver. Es una promesa” , afirmó.

El programa no elimina todos los controles para ingresar a Estados Unidos. En lugar de solicitar una visa en la Embajada, los viajeros de los países que forman parte del sistema deben gestionar previamente una autorización electrónica conocida como ESTA . La solicitud se realiza por internet y permite determinar si la persona es elegible para viajar bajo este régimen.

Si Argentina volviera a ser incorporada, los ciudadanos argentinos podrían utilizar este mecanismo para viajes de hasta 90 días por turismo o actividades comerciales permitidas . Entre ellas se encuentran reuniones con socios, convenciones, conferencias y negociaciones comerciales. El programa no habilita a trabajar, estudiar con fines académicos ni radicarse en Estados Unidos.

Para utilizar el sistema también es necesario contar con un pasaporte electrónico vigente . El documento debe tener un chip y, en general, una vigencia de al menos seis meses posteriores a la fecha prevista de salida de Estados Unido s. Además, cada viajero debe contar con una autorización ESTA aprobada antes de embarcar.

Una diferencia central frente al esquema actual es que el viajero ya no tendría que atravesar el proceso de solicitud de una visa de visitante , que incluye formularios, pago del arancel y entrevista consular. Sin embargo, la autorización ESTA no garantiza por sí sola el ingreso al país: la decisión final queda en manos de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos al momento de llegar.

“Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener visa waiver. Es una promesa” afirmó Peter Lamelas.

Argentina deberá cumplir requisitos para volver al Visa Waiver

Argentina ya tuvo este beneficio durante la década de 1990, pero dejó de formar parte del programa después de la crisis económica y política de 2001-2002. Desde entonces, los argentinos que quieren viajar por turismo o negocios deben gestionar una visa de visitante, salvo que encuadren en otra categoría migratoria.

El regreso no depende únicamente de una decisión política. Para que un país sea incorporado, Estados Unidos evalúa cuestiones vinculadas con seguridad, control migratorio e intercambio de información. Entre los requisitos figuran la emisión de pasaportes electrónicos, el intercambio de información relacionada con seguridad y delitos graves, el reporte de pasaportes perdidos o robados y una tasa de rechazo de visas de visitante inferior al 3% para la designación inicial.

En este punto se encuentra una de las principales condiciones que Argentina debe cumplir. En 2024, la tasa de rechazo de visas de turismo para argentinos rondó el 10%, por encima del límite del 3% establecido para los países que buscan incorporarse al programa. Por eso, aunque el Gobierno ya avanzó en el proceso y Lamelas manifestó públicamente su intención de concretar el regreso, todavía no existe una fecha confirmada para que los argentinos puedan viajar bajo este sistema.

Actualmente, Chile es el único país de Sudamérica incluido en el Visa Waiver Program. La incorporación de Argentina permitiría que sus ciudadanos accedieran al mismo mecanismo, pero no significaría que todos los viajeros quedarían automáticamente habilitados: cada persona debería cumplir las condiciones del programa y obtener la autorización ESTA correspondiente.

Lamelas señaló que la iniciativa requiere coordinación entre ambos países y mencionó especialmente los mecanismos para compartir información de seguridad. También advirtió que la implementación no será inmediata: “No va a pasar en tres meses, ni en seis meses, ni en un año”. De esta manera, su promesa marca un objetivo para su gestión, pero el regreso efectivo de Argentina al programa todavía depende de completar el proceso exigido por Estados Unidos.