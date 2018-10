CyberMonday, con récord de empresas pero empañado por la caída del consumo

A la hora 0 de este lunes arrancará una nueva edición de CyberMonday, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que se llevará a cabo el 29, 30 y 31 de octubre. Se trata de una de las fechas, junto con el Hot Sale, más importantes de la actividad, y una oportunidad sin desperdicio para empujar ventas y sumar nuevos clientes, en un momento en que el consumo está estancado.



En esta edición participarán más de 500 empresas, un récord absoluto, que ofrecerán fuertes descuentos y promociones. Según los cálculos de la CACE, que siempre son conservadores, se espera una facturación de cerca de $ 6.000 millones, lo que representa un 15% más que en el último CyberMonday. Si se tiene en cuenta la inflación, que está en torno al 40% anual, el monto operado será menor en términos reales que el año anterior.



"Lo que estamos viendo es un mayor aumento de las transacciones, con más compradores, pero con un menor ticket promedio lo que hace que la facturación esté por debajo de la inflación. De todos modos vamos a ver qué pasa, porque en momentos de crisis la gente busca más y quizás está esperando para darse ciertos permitidos en esta fecha y los resultados nos terminen sorprendiendo", explicó Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE, en diálogo con ámbito.com.



Los resultados del último CyberMonday dejaron cifras importantes. Por caso, en los tres días se registraron más de 2,5 millones de visitantes únicos a la web oficial y la facturación superó los $ 5.196 millones, lo que significó ventas por $ 20.046 por segundo. Fueron 1,58 millones de transacciones, con un ticket promedio de $3.290. Los productos que más unidades vendieron fueron alimentos, bebidas, indumentaria y accesorios, calzado no deportivo y muebles.



Para esta edición se espera que participen cerca de 500 empresas, y habrá 10 categorías: Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Viajes, Hogar, Muebles y Deco; Deportes y Fitness; Bebés y Niños; Cosmética y Belleza; Alimentos y Bebidas; Automotriz; y Varios. Además, volverá a estar el espacio de "MegaOfertas Top", en las que cada empresa podrá ofrecer hasta 6 productos, y contar con la posibilidad de modificar precios y condiciones de pago durante los días de la acción. La novedad es el debut de las "Megaofertas Bomba" que estarán disponibles por espacio de una hora en tres franjas horarias durante los tres días: a las 8, 12 y 19.



Lo que perciben en la CACE es un "cambio de mix" en las elecciones de los compradores, con una mayor incidencia de rubros como indumentaria, alimentos y limpieza. Por caso, Mercado Libre ofrecerá envíos gratuitos y una amplia financiación, particularmente en esas categorías en crecimiento que se relacionan a supermercados, principalmente apalancado por vinos, pañales y productos de limpieza y belleza personal. También lo hará en otros rubros como ropa y calzado, además de electro y celulares. Otra característica debido al aumento de precios y la caída del consumo es que están ganando terreno las segundas y terceras marcas que hasta ahora estaban relegadas.



Es cambio de mix se percibe especialmente en el turismo, luego de que la devaluación impulsó a los destinos nacionales por sobre el viaje al exterior. Por caso, un relevamiento del metabuscador Viajala indicó que en mayo, previo al primer salto del dólar, Barcelona era el destino más consultado por los internautas, en un top ten donde también estaban Madrid y Roma. Ahora, los destinos más buscados son dentro del país y la ciudad catalana bajó al cuarto puesto, mientras que las otras dos europeas salieron del ranking. "La fecha debería ayudar porque hay mucha gente que está esperando este momento para definir sus vacaciones, por lo que somos optimistas más allá del concepto", argumentó Sambucetti. Empresas como Turismocity, Despegar, o Almundo buscará su oportunidad.



Un tema especialmente sensible para el e-commerce es la financiación, que es uno de sus principales motores. Esta nueva edición lo encuentra en un momento de cuotas sin interés y con altas tasas. Sin embargo, Sambucetti anticipó que varias empresas realizaron acuerdos específicos para el evento con bancos y tarjetas. Por caso, la tienda de tecnología Oneclick ofrecerá descuentos de hasta un 50% con envío gratis a todo el país en todos los productos en compras mayores a $ 9.999, y la posibilidad de pagar en 24 cuotas sin interés, para aquellos clientes del Banco Macro, sumado a otras opciones de financiamiento con MercadoPago. Y tendrá precios diferenciales en los productos Apple más destacados, entre otros. Además, el market place Linio contará con descuentos de hasta 60%, cuotas sin interés, reintegros y descuentos adicionales con bancos adheridos. También la vendedora de bebidas Craft Society tendrá opciones de pago sin recargo.



"Yo creo que la oferta va a ser agresiva en términos de precio y de financiación. Las empresas necesitan cerrar el año lo mejor que puedan y este evento es una gran oportunidad para hacerlo. Por lo que van a salir a buscar la venta que por ahí no está teniendo por los caminos regulares", argumentó el ejecutivo de CACE.



"El Cyber Monday, al igual que Black Friday y Hot Sale, es una de las fechas más importantes para el comercio electrónico. Contar con descuentos agresivos de hasta 50% off durante tres días se presenta como una gran oportunidad de venta, pero también un momento crucial para dar a conocer todos nuestros atributos, desde la amplia y variada oferta de productos, hasta la financiación y los envíos. El sostenido crecimiento del comercio electrónico indica que los consumidores argentinos confían cada vez más en este canal", opinó Guillermina Coto, gerente de marketing para Mercado Libre Argentina.



Algunas empresas extenderán durante toda la semana en una "cyberweek", otra de las acciones que ya son costumbre desde hace varias ediciones. Por ejemplo, lo hará la empresa de regalos de experiencias Bigbox, que tendrá descuentos de hasta 40%.



Como vienen sucediendo desde hace tiempo, el mobile tendrá especial protagonismo. Logan Media indicó que a nivel nacional las ventas de retail a través de m-commerce crecerán un 45,5% en este 2018, lo que la posiciona como el país con crecimiento más rápido de América Latina, según el último estudio elaborado por eMarketer. De hecho, casi el 40% de las personas de entre 18 y 45 años consultó por productos y precios a través de su smartphone o de su tablet. Y a la hora de comprar, casi el 30% lo hizo a través de estos aparatos. En Mercado Libre, por ejemplo, dos tercios de los usuarios navega el sitio en su celular y la mitad de las ventas se cierran es dichos dispositivos.



En cuanto a la seguridad, desde CACE recomiendas ingresar a los sitios de las marcas a través de la web oficial del evento www.cybermonday.com.ar. Hacer una lista de los productos a buscar y verificar los límites de las tarjetas son otros de los consejos importantes. Asimismo, lo mejor es analizar las opciones y plazos de entrega, y las políticas de cambio y devolución.