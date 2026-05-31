La desgarradora situación de la madre de Agostina Vega: está internada en terapia y no sabe que su hija está muerta

La mujer atraviesa un delicado estado de salud y continúa internada. La investigación avanza mientras crecen las sospechas sobre posibles cómplices.

La madre de la adolescente permanece internada en terapia intensiva y aún no fue informada oficialmente sobre el desenlace del caso.

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, sumó en las últimas horas un dato que refleja la dimensión de la tragedia que atraviesa su familia. La madre de la víctima permanece internada en terapia intensiva y todavía no fue informada oficialmente sobre el fallecimiento de su hija , debido al delicado cuadro de salud que presenta desde antes de la confirmación del hallazgo.

Según explicó Carlos Nayi , abogado de Melisa Heredia, madre de Agostina, la familia mantuvo hasta último momento la esperanza de encontrar a la adolescente con vida. Sin embargo, el hallazgo del cuerpo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra confirmó el desenlace más temido y abrió una nueva etapa en la investigación judicial.

De acuerdo con lo informado por Nayi, Melisa Heredia fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque de Córdoba horas antes de que se confirmara el hallazgo. La mujer ingresó con un grave cuadro de deshidratación y permanece bajo atención médica especializada debido a su estado de extrema vulnerabilidad física y emocional.

Los familiares mantienen el reclamo de justicia mientras los investigadores buscan reconstruir lo ocurrido durante la desaparición.

"Había optimismo en la familia hasta que comenzaron a conocerse distintos detalles de la investigación", señaló el letrado al recordar las horas previas a la confirmación de la muerte de la adolescente.

La desaparición de Agostina había movilizado durante siete días a familiares, vecinos, fuerzas de seguridad y voluntarios que participaron de intensos rastrillajes en distintos puntos de Córdoba. La noticia del hallazgo impactó de lleno en una familia que seguía aferrada a la posibilidad de encontrarla con vida.

El padre de Agostina recibe asistencia médica tras conocer la noticia

Mientras la madre continúa internada, el padre de Agostina atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que comenzó la búsqueda. Así lo relató Fernanda Alaníz, abogada del hombre, quien describió el devastador estado emocional en el que se encuentra.

"El papá está muerto en vida, no puede creer esto y no puede levantar la cabeza. Lo vi cuando le avisaron y no puede levantar la cabeza, está con asistencia médica", afirmó la letrada en declaraciones a TN.

papa-agostina El padre de Agostina recibe asistencia médica y atraviesa un profundo estado de conmoción tras conocer la muerte de su hija.

Además, explicó que solicitó acompañamiento profesional para contenerlo durante los próximos días. "Le pedí psicólogos y un SOS para cuando vaya a su casa porque no sé cómo puede seguir. Me dice que quiere justicia y que los involucrados paguen".

Alaníz también contó que el padre mantenía la esperanza de reencontrarse con su hija. "Él tenía esperanzas de que estuviera viva. Habíamos hablado un rato antes de que me dieran la noticia y me estaba diciendo que íbamos a juntarnos a comer cuando encontráramos a Agostina".

El reclamo de justicia de la familia

En medio del dolor, familiares y allegados continúan exigiendo respuestas. Uno de los testimonios más conmovedores fue el del abuelo de Agostina, quien describió el hallazgo como "la peor noticia que recibimos en la vida".

El hombre manifestó además su convicción de que el crimen se produjo pocas horas después de la desaparición de la adolescente y aseguró que continuará participando de las movilizaciones para reclamar justicia. El pedido de la familia es claro: que todos los responsables sean identificados, juzgados y condenados por el crimen que conmociona a Córdoba y al país.