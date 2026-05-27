Elecciones en Colombia: qué se vota, quiénes son los candidatos y cómo se define una segunda vuelta

Más de 41 millones de colombianos podrán votar en una elección que definirá si el próximo presidente se consagra en primera vuelta o en balotaje.

Colombia celebrará el próximo domingo 31 de mayo la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en un escenario de alta tensión política y fuerte polarización entre el oficialismo y la oposición. Más de 41,4 millones de ciudadanos estarán habilitados para elegir la fórmula presidencial que gobernará el país entre 2026 y 2030.

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Durante la jornada electoral, los ciudadanos elegirán únicamente presidente y vicepresidente de la República. Cada candidatura aparece en el tarjetón como una fórmula conjunta y también estará disponible la opción de voto en blanco.

La votación se desarrollará tanto dentro como fuera del país. En territorio colombiano, la elección se realizará exclusivamente el domingo 31 de mayo, mientras que los ciudadanos residentes en el exterior podrán votar desde el lunes 25 hasta el mismo domingo 31.

A diferencia de otros procesos electorales, en esta oportunidad no se renovarán cargos legislativos, gobernaciones ni alcaldías, ya que el Congreso colombiano fue elegido en marzo durante las elecciones parlamentarias.

Una segunda vuelta se realizará si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos.

Qué debe pasar para evitar una segunda vuelta

La legislación electoral colombiana establece que una fórmula presidencial gana en primera vuelta únicamente si consigue la mitad más uno de los votos válidos, es decir, una mayoría absoluta.

En caso de que ningún candidato alcance ese porcentaje, se realizará una segunda vuelta o balotaje entre las dos fórmulas más votadas. Esa instancia ya tiene fecha confirmada y se desarrollará el domingo 21 de junio de 2026.

A diferencia de la primera vuelta, en el balotaje resultará ganadora la fórmula que obtenga simplemente la mayor cantidad de votos, sin necesidad de superar el 50% del total.

Quiénes son los candidatos que competirán en la elección

En el tarjetón electoral figuran once fórmulas presidenciales:

Iván Cepeda Castro – Aída Marina Quilcué Vivas

– Aída Marina Quilcué Vivas Claudia López Hernández – Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez

– Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez Raúl Santiago Botero Jaramillo – Carlos Fernando Cuevas Romero

– Carlos Fernando Cuevas Romero Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo Abondano

– José Manuel Restrepo Abondano Óscar Mauricio Lizcano Arango – Pedro Luis de la Torre Márquez

– Pedro Luis de la Torre Márquez Miguel Uribe Londoño – Luisa Fernanda Villegas Araque

– Luisa Fernanda Villegas Araque Sondra Macollins Garvin Pinto – Leonardo Karam Helo

– Leonardo Karam Helo Roy Barreras Montealegre – Martha Lucía Zamora Ávila

– Martha Lucía Zamora Ávila Gustavo Matamoros Camacho – Mila María Paz Campaz

– Mila María Paz Campaz Paloma Valencia Laserna – Juan Daniel Oviedo Arango

– Juan Daniel Oviedo Arango Sergio Fajardo Valderrama – Edna Cristina Bonilla Seba

Además, tres fórmulas que aparecerán impresas en el tarjetón finalmente no participarán de la contienda debido a que retiraron sus candidaturas luego de la oficialización.

Se trata de las fórmulas encabezadas por Clara López, Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo, cuyos espacios políticos anunciaron posteriormente su respaldo al candidato oficialista Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico.

colombia elecciones (1) Los colombianos residentes en el exterior ya comenzaron a votar.

Un escenario de fuerte polarización política

La elección presidencial se desarrolla en medio de un clima político marcado por la disputa entre la continuidad del proyecto impulsado por el presidente Gustavo Petro y las alternativas opositoras de derecha.

El oficialista Pacto Histórico y el Centro Democrático, espacio liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se consolidaron como las principales fuerzas del Senado tras las elecciones legislativas de marzo.

Las encuestas y el debate público muestran un escenario polarizado entre la candidatura de Iván Cepeda y las postulaciones opositoras encabezadas por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Mientras tanto, las opciones de centro representadas por Sergio Fajardo y Claudia López aparecen rezagadas en los sondeos previos a la votación.

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Los colombianos en el exterior ya pueden votar

Los ciudadanos colombianos residentes fuera del país comenzaron a sufragar el lunes 25 de mayo y tendrán tiempo hasta el domingo 31 para emitir su voto en consulados y sedes habilitadas.

La Registraduría proyecta un padrón electoral superior a los 41,4 millones de votantes, en una elección que será clave para definir el rumbo político de Colombia en los próximos cuatro años.