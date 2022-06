Yapur: "Hace falta un shock de confianza"

Ricardo Yapur: En su momento se invirtió mucho en investigación y desarrollo (I+D). Esas inversiones fueron muy grandes, no sólo en tecnología sino también en infraestructura y en recursos humanos. Y también supimos hacer alianzas estratégicas con grandes compañías como Syngenta, De Sangosse y Momentive.

P.; ¿Qué los llevó a generar alianzas?

R.Y.: Yo vi que lo que nosotros podíamos invertir en I+D no era un monto significativo para pelearle a las grandes compañías, entonces si queríamos crecer no sólo debíamos invertir sino también aliarnos con otras compañías para que nos brinden la tecnología y de nuestra parte, aprovechar lo que sabía hacer muy bien que era llevar el producto al mercado.

P.: El contexto global, ¿es una oportunidad para empresas como Rizobacter?

R.Y.: Sin dudas, porque se nos presenta una oportunidad espectacular. El mundo esta pidiendo día a día más biológicos, que respeten el medio ambiente y justamente nuestros productos vienen a llenar ese espacio. Eso lo vemos no sólo en Argentina sino también en Brasil y en toda Europa, donde la demanda de biológicos es muy importante. Nosotros sabemos producirlos y también venderlos.

P.: ¿Qué características tiene la inversión en la Argentina?

R.Y.: Aquí agrandaremos la planta de biológicos en un 40%. La actual tiene una capacidad instalada de 88 mil litros y en el futuro trabajaremos con una planta nueva de 33 mil litros, lo que nos lleva a 121 mil litros de capacidad instalada. Eso nos permite hacer unos 3,5 millones de litros anuales de biológicos, es decir de los productos que más exportamos.

P.: ¿La idea de la compañía es aumentar su participación en el mercado interno o externo?

R.Y.: Del total de nuestra facturación, el 70% es mercado interno y 30% es exportación pero en el caso de los biológicos, es 50% y 50%. Nosotros queremos aumentar la exportación porque en el mercado local tenemos una participación muy alta. Afuera hay mucho camino para recorrer, por ejemplo en Brasil, Estados Unidos o en Europa.

P.: ¿Considera que la Argentina tiene una oportunidad teniendo en cuenta el escenario global?

R.Y.: La oportunidad existe, pero tengo mis dudas si la vamos a aprovechar, porque seguimos peleándonos entre nosotros. Entones no prestamos atención a las cosas que nos pasan: hoy no tenemos gasoil y menos mal que no llueve, porque en ese caso todos comenzarían a sembrar trigo y sin gasoil sería un gran problema. Estamos desperdiciando una oportunidad como pais, porque podemos hacer los alimentos que el mundo necesita.

P.: Lo que pasa en la Argentina, ¿Obliga a los empresarios a pensar en los mercados externos?

R.Y.: Nosotros nunca vamos a dejar de pensar en Argentina, porque nos hicimos acá y somos fuertes. Sin embargo, participar del mercado de exportación es la clave del crecimiento y Bioceres, que es la dueña del 80% del paquete accionario de Rizobacter, lo tiene clarísimo. Por eso impulsamos las inversiones en Brasil.

P.: ¿Qué les dicen sus socios con los que interactúa, franceses o brasileños?

R.Y.: No nos entienden. No entienden nada de cómo funciona esto. Nosotros tenemos cada tres meses una reunión con nuestros socios franceses por la alianza con Synertech. Cuando nos vemos, se nos va un día explicando cómo funciona la economía y media hora para mostrarles la empresa. Cuando les decimos que tenemos 6 o 7% de inflación mensual, no les entra en la cabeza.

P.: ¿Cómo ve la realidad económica de cara al 2023?

R.Y.: El escenario es muy complicado y eso es por la falta de confianza. Aquí falta eso, porque dólares hay muchos pero en la medida que no haya confianza, nadie los va a sacar. Creo que hasta que no tengamos un gobierno con el que tengamos confianza, que nos libere todas las actividades productivas para quienes quieran invertir, será muy difícil que demos trabajo y si eso no ocurre, nada va a cambiar.

P.: Se dice que “Argentina tiene todo” para desarrollarse. ¿Por qué eso no ocurre?

R.Y.: Es un tema de confianza. No digo que este bien lo que se hizo ni cómo se hizo, sólo destaco que en 2016 cuando a Macri le tomaron confianza aparecieron u$s120 mil millones del blanqueo. Eso era dinero que apareció porque hubo confianza. Hoy se dice que en la Argentina hay un PBI guardado por la gente y eso son u$s380 mil millones. Con eso y lo que esta afuera, imagínate lo que se podría hacer en Argentina con la producción de alimentos. Tenemos gas y no lo podemos sacar, tenemos todo, pero acá lo que falta es un shock de confianza para que todos aquellos que tienen dinero guardado, lo saquen y comience a circular.