Dicen en el campo...

… que, mientras alguno comentaba la caída “estrepitosa” del girasol en esta campaña (una de las mayores de los últimos años), otro grupo especulaba con la aprobación del trigo transgénico resistente a sequía que, aunque no está autorizado comercialmente, igual tiene sembrados varios miles de hectáreas en esta campaña. “Las objeciones no son técnicas. Lo que se les pidió (a la empresa) es que consigan alguna aceptación comercial para poder exportarlo si se aprueba, y todavía no lo hacen”, comentaba un conocedor que, además, agregó que es el mismo freno que tiene esta especie en todos los países donde se logró técnicamente. “Para colmo, tenemos a nuestros principales compradores, los brasileños, esperando que haya algún “escape” para objetarlo, y poder comprar más barato (sin aranceles) de otros orígenes”, señaló un tercero. Los principales comentarios, sin embargo, fueron comerciales y como zafara de las restricciones financieras, dado que los principales insumos ya están comprados (a cosecha o en canje), y también más de uno renovó vehículos, compró maquinaria, y hasta instalaciones como galpones, silos o tinglados. También comienza a inquietar la caída de la demanda interna de varios rubros básicos de alimentos, que se suma a las “bajas” que está registrando el personal de algunas empresas por el crecimiento de casos de covid en el interior del país, donde están radicadas. En el caso de la leche, el tema suma una inquietud más al estancamiento que trae el rubro hace más de una década y media. “La cadena cruje”, dijo el director de la OCLA, Jorge Giraudo, durante el 4º Outlook lechero de la semana pasada. La frase no fue casual ante la crisis de tamberos y de usinas que mantiene la producción muy por debajo de su récord de más de 11.000 millones, ahora “arañando” los 10.000 millones, pero con muchos menos establecimientos, y sin que termine de definirse si se va a trabajar para exportar (única posibilidad de crecimiento), o sólo para el mercado interno.