Dicen en el campo...

....que, la decisión oficial de cerrar los registros de exportación del maíz por dos meses, al menos hasta que comience a entrar la nueva cosecha en marzo, levantó polvareda en el sector agropecuario y dio lugar a los argumentos y justificativos más variados, desde “la necesidad de asegurar el abastecimiento al mercado interno” (para pollos, leche, cerdos, feedlot, etc), hasta las que apuntaban a que bajen los recalentados precios del cereal (al desaparecer la “ pata” de la demanda de exportación), y así contener los precios de los alimentos para los consumidores locales, que están desvelando a los funcionarios encargados de mantener a raya la inflación. Ambos planteos, de validez teórica, sin embargo ya demostraron varias veces que hacen agua a la hora de la realidad . En el primer caso, porque de los alrededor de 8 millones de toneladas que restan entregar de la cosecha pasada, es muy poco lo que queda en manos de los productores, y en segundo lugar, porque nada garantiza que estos lo vayan a vender si el precio no los convence. En esa línea, la hábil postura de los autoconvocados, y que reflejó Agrofy.news, es que “si no hay exportaciones, entonces tampoco debe haber quita por retenciones y el precio de paridad debería ser directamente el FOB menos los gastos de carga, o sea, u$s238,57 menos u$s11, dando como resultado u$s227,57, que multiplicado por el dólar oficial da $19.074,92 la tonelada”, por lo que ningún productor debería aceptar precios menores, sostenían los autoconvocados, según la cotización internacional del maíz del 30 de diciembre pasado. En ese caso, no habría rebaja en el precio interno del principal insumo: el maíz, y el Gobierno tendría el malestar político en el interior y ningún beneficio en los precios internos, según se analizaba anoche.