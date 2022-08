Alberto Fernández aclaró sus dichos sobre Nisman y Luciani

"El Gobierno le da seguridad a jueces y fiscales", afirmó, e insistió que su respuesta en la entrevista en TN "pone en crisis un relato del medio en el que estuve y de otros sectores del periodismo que insisten en decir que lo de Nisman fue un homicidio".

El mandatario aseguró que Diego Luciani "tiene que estar tranquilo porque él sabe que nunca recibió ningún llamado del Gobierno" y afirmó que "nunca nadie lo fue a visitar" departe del Poder Ejecutivo. "Mientras yo sea Presidente nunca vamos a hacer operaciones contra la Justicia y ningún juez o fiscal debe temer por su seguridad", indicó.

Sorpresivamente el Presidente reveló que su amenazado. "Todos recibimos amenazas, yo también. Pero tampoco me preocupo mucho. No puedo contar (cómo me han llegado) porque temo estar interfiriendo en la investigación. Esta trabajando la Policía Federal y no es la primera vez", reveló.

La polémica se inició luego que Alberto Fernández señaló que el fiscal Luciani acusó sin pruebas a la vicepresidenta y además por sus dichos sobre él y Alberto Nisman. "Realmente alentar que le pueda pasar lo que le pasó a Nisman... Hasta acá, lo que le paso a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani", manifestó el jefe de Estado en una entrevista con TN.

En diálogo con NA, el propio Luciani dijo que "es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el Ministro" y añadió: "Deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos". "No deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía", advirtió el fiscal de la Causa Vialidad.

En este marco, distintos referentes de la oposición repudiaron los dichos del Presidente y el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, anunció este miércoles que su espacio político denunciará a Fernández por amenazas e instigación al suicidio contra el fiscal Luciani.

Refuerzo de seguridad

Días atrás, el juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti se pidió que se refuerce la seguridad de los jueces del tribunal federal que juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública de Santa Cruz. Ocurre a raíz de publicaciones en redes en los que indagaban sobre los domicilios de los funcionarios judiciales.

Luego de que el fiscal Luciani pidiese 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la exmandataria, surgieron en la red social Twitter distintas publicaciones en las que buscaban averiguar datos personales de los jueces para ejercer algún tipo de presión social en sus domicilios.

Ante esta situación, Ámbito confirmó que Rosatti dispuso que la Cámara de Casación que se refuerce la custodia de los magistrados del tribunal oral federal Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Casación, quien tiene bajo su ala la organización de los tribunales, tomó nota y ordenó a la Policía Federal a que incremente la custodia.

Cambiemos y el Poder Judicial

En la entrevista radial con El Destape, Alberto Fernández volvió a desligar a la vicepresidenta de la Causa Vialidad. “Ya en los días en que no hablaba con Cristina dije que era disparatado lo que le estaba pasando”, dijo, y agregó que “se están creando antecedentes horribles que se van a aplicar no solo contra Cristina sino contra cualquier ciudadano”.

“A Cristina el fiscal Luciani le atribuyó delitos dolosos. El dolo hay que probarlo, esa es la tarea del fiscal. Ahora si el fiscal dice ‘no podía no saber’ quiere decir que no lo ha probado, quiere decir que lo intuye”, sostuvo.

Además, el jefe de Estado remarcó que “Cambiemos no quiere que cambie esta Justicia, porque les sirve a ellos. Esta Justicia, si es útil a un espacio político, es a Cambiemos. Cada vez el sistema se fue corrompiendo más. No quiero generalizar porque no es justo, conozco jueces probos”, señaló.

En este marco, apuntó contra los vínculos entre el macrismo y el Poder Judicial. “Yo conozco jueces pero nunca en mi vida los invité a jugar al fútbol ni al paddle. Luciani no podía no saber que estaba jugando en la cancha de Macri, y Giménez Uriburu tampoco”, aseveró.