Arpel presentará un informe clave sobre el futuro del gas natural en América Latina y el Caribe

El estudio será dado a conocer durante la Conferencia Arpel 2026 en Buenos Aires y analiza oportunidades de integración regional, desarrollo de mercados de GNL y expansión de la producción de Vaca Muerta.

o de Energía y Minería de Argentina. La presentación del reporte sobre gas natural se perfila como uno de los momentos centrales de la Conferencia Arpel 2026.

La industria energética de América Latina y el Caribe tendrá esta semana uno de los debates más relevantes del año con la presentación del reporte "Oportunidades para el desarrollo del gas natural en América Latina y el Caribe" , un estudio que busca identificar los principales desafíos y oportunidades para el crecimiento del sector en la región.

El documento será presentado el próximo 2 de junio en el marco de la Conferencia Arpel 2026 , que se desarrolla del 1 al 4 en el Hotel Hilton Buenos Aires y reúne a más de 500 ejecutivos, autoridades gubernamentales y referentes internacionales del sector energético.

El informe fue elaborado conjuntamente por la International Gas Union (IGU) , la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) y la Asociación de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel) , y constituye una de las actividades destacadas de la segunda jornada del evento, junto con los paneles de CEOs de gas natural y CEOs de petróleo.

El reporte presenta una radiografía actualizada del sector del gas natural en América Latina y el Caribe, analizando tanto las fortalezas existentes como las oportunidades de crecimiento que podrían impulsar una mayor integración energética regional.

Entre los principales ejes de estudio se encuentran las posibilidades de profundizar la integración gasífera en el Cono Sur, así como el potencial para desarrollar nuevas inversiones vinculadas a la exportación de gas natural licuado (GNL), un aspecto especialmente relevante para Argentina y para el crecimiento futuro de Vaca Muerta.

La publicación surge de un proceso de intercambio y consulta con empresas, especialistas y distintos actores de la industria energética regional, con el objetivo de construir una visión compartida sobre el papel que el gas natural puede desempeñar en la transición energética de América Latina.

Gas natural y transición energética

Uno de los aspectos centrales del estudio es el análisis del rol que el gas natural puede desempeñar como combustible de transición dentro de los procesos de descarbonización que están impulsando los distintos países de la región.

El informe sostiene que el desarrollo del sector debe ser consistente con los objetivos de crecimiento económico y social, al tiempo que contribuya a la reducción de emisiones y al cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por los países latinoamericanos y caribeños.

En ese contexto, el documento explora el aporte potencial del gas natural y del GNL para la transformación del sector eléctrico, particularmente en sistemas energéticos que buscan incorporar una mayor participación de energías renovables.

Asimismo, analiza la complementariedad entre el gas natural y otros gases de bajas emisiones, como el biometano y el hidrógeno verde, tecnologías que comienzan a ganar protagonismo en las estrategias de transición energética a nivel global.

Otro de los puntos abordados es la contribución que una mayor disponibilidad de energía puede tener en la reducción de la pobreza energética, una problemática que continúa afectando a millones de personas en distintos países de la región.

Vaca Muerta y las oportunidades de exportación

Para Argentina, uno de los aspectos más relevantes del informe será el análisis de las oportunidades de expansión de mercados para la producción de Vaca Muerta.

El crecimiento de la infraestructura vinculada al GNL aparece como uno de los principales caminos para ampliar las exportaciones de gas argentino y consolidar al país como un proveedor energético de escala internacional.

En un escenario donde la demanda global de energía continúa creciendo y donde distintos mercados buscan diversificar sus fuentes de abastecimiento, el desarrollo de proyectos de licuefacción y exportación podría convertirse en un factor determinante para monetizar los abundantes recursos gasíferos del país.

La integración regional también ocupa un lugar destacado dentro del estudio, particularmente en lo referido a la optimización de infraestructura existente y al fortalecimiento de los intercambios energéticos entre los países del Cono Sur.

La agenda de Arpel 2026

La presentación del informe forma parte de la agenda de la Conferencia Arpel 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria energética latinoamericana.

Organizada por Arpel, la conferencia se desarrolla entre el 1 y el 4 de junio y contempla debates sobre los principales desafíos estratégicos de la industria, así como las tendencias que están transformando las actividades de upstream, midstream y downstream en la región.

La jornada inaugural contará con la participación de destacados referentes del sector energético internacional, entre ellos Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Daniel Yergin, vicepresidente de S&P Global y uno de los analistas energéticos más influyentes del mundo; Martín Terrado, COO de GeoPark y presidente del Directorio de Arpel; Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG); NJ Ayuk, presidente ejecutivo de la African Energy Chamber; Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de OLACDE; y Daniel González, viceministro de Energía y Minería de Argentina.

La presentación del reporte sobre gas natural se perfila como uno de los momentos centrales de la conferencia, en un contexto en el que América Latina busca definir cuál será el papel de sus recursos energéticos en la transición hacia matrices más sostenibles, sin resignar competitividad, seguridad energética ni oportunidades de desarrollo económico.