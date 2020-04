Alberto Fernández: "Si algo bueno podemos sacar de esta tragedia, es que acá nadie se salva solo"

"Una de las más grandes tragedias que ha traído el capitalismo es la falta de solidaridad en el crecimiento", sostuvo el mandatario argentino.

En la teleconferencia que mantiene desde la Quinta de Olivos con referentes del progresismo latinoamericano, el jefe de Estado remarcó: "Si algo bueno podemos sacar de esta tragedia, es que acá nadie se salva solo".

"Sólo la sociedad organizada puede superar esta crisis", insistió Alberto Fernández. En ese marco, el Presidente ratificó sus decisiones para priorizar la situación epidemiológica frente a la pandemia de coronavirus: "Entre la economía y la salud de la gente, yo elegí la salud".

"Una economía que se cae el 11 por ciento se puede volver a levantar. Un hombre o una mujer que muere, no", graficó el mandatario.

Tras la apertura a cargo de Alberto Fernández, el ex presidente de Bolivia Evo Morales consideró "importante que los organismos internacionales condonen las deudas", ya que señaló que "la vida no puede ser una mercancía, la salud no puede ser un negocio".

"Sólo el Estado tiene condiciones de enfrentar la epidemia. Se debe condonar la deuda de los países latinoamericanos, para construir condiciones para que los estados tengan reservas para comprar suministros de salud", coincidió la ex mandataria de Brasil Dilma Rousseff.

A su turno, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, subrayó que "se requiere solidaridad económica" en este contexto.

"Por ello este llamado que se hace para ver qué hacemos con esta región fragmentada sin la apropiada integración. Para lograr que la multilateralidad se mueva más allá", planteó la mexicana.

De la reunión virtual también participaron los expresidentes de Brasil Luiz Inácio "Lula" da Silva; de Ecuador Rafael Correa; de Bolivia, Evo Morales; de Colombia Ernesto Samper; de Costa Rica Luis Guillermo Solís; y de Panamá Martín Torrijos; así como también el ex mandatario español José Luis Rodríguez Zapatero y el dirigente chileno Marco Enríquez-Ominami.