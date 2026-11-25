El organismo previsional actualizó los valores y mantiene condiciones de acceso, límites salariales y fechas específicas para gestionar esta prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente en noviembre de 2026 la Asignación Familiar por Nacimiento , una prestación de pago único que alcanza los $93.035 . El beneficio está destinado a determinados grupos de trabajadores y familias que cumplen las condiciones establecidas por el sistema de asignaciones.

El importe corresponde a los nacimientos comprendidos en el período de vigencia de los nuevos valores, que comenzaron a aplicarse el 1° de noviembre. La actualización quedó establecida mediante la Resolución 303/2026 , que modificó los montos y los topes de ingresos familiares.

La asignación por nacimiento está contemplada dentro del régimen de asignaciones familiares y tiene como objetivo acompañar económicamente a las familias ante la llegada de un hijo. En noviembre, el monto establecido es de $93.035 por nacimiento . Entre los grupos que pueden acceder a esta prestación se encuentran:

ANSES contempla una prestación económica destinada a acompañar a las familias ante la llegada de un nuevo integrante.

Uno de los puntos centrales para acceder a los $93.035 es el límite de ingresos. Según el cuadro oficial vigente desde noviembre de 2026, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los $6.543.628 mensuales para acceder a la asignación por nacimiento.

Este cálculo no contempla únicamente el sueldo de quien presenta la solicitud. ANSES considera los ingresos de ambos progenitores y suma los conceptos computables correspondientes a cada integrante del grupo familiar. Entre ellos se encuentran:

remuneraciones de trabajadores registrados

haberes jubilatorios y pensiones

prestaciones por desempleo

prestaciones contributivas y no contributivas

ingresos considerados para trabajadores autónomos, monotributistas y personal de casas particulares

También existe un límite individual que puede dejar afuera a toda la familia, incluso cuando la suma de los ingresos no supera el máximo general. Si uno de los integrantes percibe más de $3.271.814 mensuales, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares alcanzadas por estos topes.

Los beneficiarios deben verificar sus datos personales y familiares antes de iniciar la gestión correspondiente. Magnific

Otro requisito fundamental es tener los datos personales y familiares correctamente registrados en ANSES. Los vínculos entre los progenitores y el recién nacido deben estar acreditados en los sistemas del organismo. Para realizar la gestión, se recomienda contar con:

DNI de la persona que solicita la prestación

DNI del recién nacido

partida o certificado de nacimiento

datos familiares actualizados en la base de ANSES

Plazos para hacer el trámite: desde cuándo se pide y cuándo vence

El plazo es otro aspecto que las familias deben tener en cuenta para no perder el derecho a cobrar. La solicitud no se encuentra habilitada inmediatamente después del nacimiento: deben transcurrir dos meses desde la fecha en que nació el bebé para iniciar la gestión.

A partir de ese momento, el período para presentar el pedido se extiende hasta que el niño o niña cumpla dos años. Es decir, no hace falta que el nacimiento haya ocurrido durante noviembre de 2026 para solicitar el importe vigente en ese mes.

La gestión puede realizarse a través de los canales de atención de ANSES. Una alternativa es ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, revisar que los vínculos familiares estén acreditados y consultar las opciones disponibles para tramitar los pagos únicos.

También existe la posibilidad de realizar el procedimiento de manera presencial en una oficina del organismo, con turno previo cuando corresponda. Para consultas, está disponible la línea telefónica 130. El trámite es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios. Antes de comenzar, conviene revisar que la partida de nacimiento esté disponible y que los datos del grupo familiar coincidan con los registros oficiales.

Montos de las prestaciones de ANSES en diciembre 2026

Con el aumento del 2,17% aplicado en el último mes del año, los haberes básicos y asignaciones quedan conformados de la siguiente manera: