Los ADRs rebotan hasta 6,8% y los bonos suben, ante la mejora del clima internacional + Agregar ámbito en









El viento de cola llega de Nueva York, donde el índice Nasdaq Composite rebota 6% en las primeras negociaciones. En esta jornada, el mercado local no opera por el feriado del Día de la Soberanía en la Argentina.

Mejora el clima financiero internacional. Depositphotos

En línea con la mejora del clima financiero global, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street rebotan en las primeras operaciones encabezadas por los papeles bancarios, mientras que los bonos también arrancan en verde. El riesgo país aún se mantiene arriba de los 1.000 puntos, en una jornada marcada por el feriado del Día de la Soberanía en la Argentina, por lo que el mercado local no opera.

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Los papeles saltan hasta 6,7% de la mano de Grupo Financiero Galicia, seguida de Banco Macro (+6%), BBVA (+5,4%) y Grupo Supervielle (+4,7%).

Nvidia anunció este lunes que vuelve a nombrar ‌a Jensen ‌Huang presidente ejecutivo de la compañía, con efecto inmediato. Los inversores vieron con buenos ojos la restitución del magnate tecnológico que llevó a la empresa del diseño de chips para videojuegos a convertirse en el principal proveedor ‌de procesadores de inteligencia artificial. El ingeniero eléctrico dirigió durante su mandato la estrategia de desarrollo de chips, los negocios con los clientes y las relaciones con Washington.

En ese contexto, Wall Street arrancó la jornada con un fuerte rebote: el índice Nasdaq Composite se dispara más de 6%, mientras que el S&P 500 lo hace un 5,4% y Dow Jones de Industriales avanza más de 3%. Cabe destacar que los activos estadounidenses se habían depreciado hasta 10% la semana pasada en medio de las dudas sobre el negocio de la IA.

Noticia en desarrollo.-

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