Pasado el furor inicial por la reaparición de una nueva versión del célebre videojuego GTA, algunos expertos de la industria del entretenimiento revisaron cuánto costaba en varios países y algunos hallazgos sorprenden, incluso a la hora de comparar cuántas horas de trabajo son necesarias para comprarlo.

El mundo de los negocios y el entretenimiento mundial vivió días atrás el furor del regreso, muy esperado, de un gigante de los videojuegos, el GTA (Grand Theft Auto) , y hoy con la cabeza un poco más fría vale la pena evaluar en qué países resulta más barato y más caro adquirir la sexta versión del juego. Según el estudio comparativo realizado por los especialistas de la web playcasino, Argentina es uno de los lugares más caros para comprar el juego .

Ocurre que al parecer aquellos que hacen las cuentas todavía sumando un 30% de percepción del Impuesto a las Ganancias al precio de GTA 6 en Argentina quedaron desactualizadas, porque ARCA eliminó ese recargo en abril del año pasado tanto para PlayStation Network como para otras plataformas de videojuegos, y también cuando se paga en pesos con una tarjeta argentina.

De acuerdo con el relevamiento de los expertos en videojuegos de playcasino.com, el GTA 6 cuesta u$s79,99 en la PlayStation Store y, con el 21% de IVA , llega a unos $150.800 (u$s96,79) , más los Ingresos Brutos de cada provincia. Pero, además, al comparar el valor del videojuego en términos de las horas de trabajo necesarias también Argentina se destaca entre las que más tiempo requieren para cubrir el costo. Para ello, explican, dividieron el precio de GTA 6 Standard en la PlayStation Store respecto del salario mínimo por hora.

En el caso de Argentina, el precio de u$s96,79 con el 21% de IVA , pasado a pesos, dividido el salario mínimo de $1.994 por hora , da más de 91 horas, pero sin el IVA que se suma al pagar serían 62,5 horas. El mismo cálculo realizaron para 24 países, con los impuestos que se cobran al pagar y, donde el mínimo es mensual o diario, repartido en la semana legal de trabajo.

Ahora, según el estudio, con el 2% de Ingresos Brutos que se cobra en CABA y en la provincia de Buenos Aires, el total pasa a u$s98,39 , por encima incluso de Uruguay (u$s97,59), el más caro de los 24 países del ranking sin impuestos provinciales.

El ranking por horas trabajadas muestra que, para un trabajador con el salario mínimo, vital y móvil, pagar el GTA 6 exige 75,6 horas, también la cifra más alta de los 24 países y más de una semana y media de jornada completa. Mientras que, en

¿Dónde es más barato y más caro GTA 6, en dólares?

El estudio de playcasino calcula que en Nueva Zelanda (u$s76.85) y en Brasil (u$s77.44) son los lugares más baratos seguidos de Estados Unidos, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Venezuela (u$s79,99), México (u$s80,05) y Canadá con u$s80,64. Mientras que los más caros son Uruguay (u$s97,59), Argentina (u$s96,79), Chile y Colombia (u$s95,19), Perú (u$s94,39) y el Reino Unido con u$s92,09.

El precio final del juego en Argentina se ve afectado por el IVA y el salario mínimo, vital y móvil impacta en las horas de trabajo requeridas. Rockstar Games

Con relación al caso argentino, los expertos en videojuegos afirmaron que el 30% de Ganancias dejó de cobrarse en abril de 2025 en PlayStation Network y otras plataformas de videojuegos, también al pagar en pesos con tarjeta argentina, así que GTA 6 cuesta en Argentina el precio de lista más el IVA y los Ingresos Brutos de cada provincia. Aun así, es uno de los precios más altos del ranking, y con el salario mínimo un trabajador necesita más de una semana y media de jornada completa para pagarlo, cuando en Australia le alcanza con menos de un turno”.

Por ende, desde abril de 2025, la percepción del 30% de Ganancias no se aplica al cambio de divisas para pagar PlayStation Network y las demás plataformas de videojuegos de la lista de ARCA, por lo que tampoco corre al pagar en pesos con tarjeta argentina (RG 5677/2025 de ARCA, BO 16 de abril 2025).

Horas de trabajo con salario mínimo necesarias para comprar GTA 6

Detrás de Australia con 4,9 horas le siguen con menos de 6 horas, el Reino Unido (5,5 horas), Irlanda (5,7 horas), Alemania y Nueva Zelanda (5,8 horas), luego con menos de 10 horas, Canadá (6,4 horas), Puerto Rico (8,5 horas), España (9,7 horas) mientras que en EEUU se precisan 11 horas. Entre 20 y 30 horas promedio, Costa Rica (22,4 horas), Panamá (26,5 horas), República Dominicana (30,7 horas), Chile (31,1 horas), Uruguay (31,2 horas), Guatemala (31,7 horas), México (32,5 horas), Colombia (32,7 horas), y Ecuador (33,1 horas).

A partir de ahí escala a 37,6 horas en Paraguay, Sudáfrica (49,6 horas), Perú (54,6 horas), Venezuela (57,8 horas), Brasil (61 horas) y Argentina con 75,6 horas.

A la hora de los cálculos

Para los fanáticos de este tipo de comparaciones, los autores explican que al precio del GTA 6 Standard en la PlayStation Store de cada país y le sumaron los impuestos que se cobran al pagar o que añade el emisor de la tarjeta. En el caso de República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico compran en la tienda de EEUU, pero el precio de Puerto Rico incluye el IVU de 11,5%.

En el caso de EEUU y Canadá figuran con su precio más bajo, sin impuestos estatales ni provinciales, y con su salario mínimo federal. Las horas resultan de dividir el precio entre el salario mínimo vigente al 19 de noviembre según fuentes oficiales, y donde solo hay un monto mensual, se dividió entre la jornada legal completa (horas semanales × 52 / 12). Mientras donde el mínimo varía por sector, región o tamaño de empresa (República Dominicana, Guatemala y Panamá), se usó el de las grandes empresas de la región de la capital. En Venezuela se usó el ingreso mínimo integral de 240 dólares al mes, porque el salario mínimo legal de Bolívares 130 equivale a unos 0,14 dólares.

En Argentina se tomó el precio de u$s79,99 más el 21% de IVA y el salario mínimo, vital y móvil de $1.994 por hora para trabajadores jornalizados ($398.800 mensuales), vigente desde el 1 de noviembre (Resolución 4/2026, Boletín Oficial).