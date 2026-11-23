Uno de los modelos más elegidos por los argentinos estrenó una renovación que transforma su apariencia y suma tecnología. La actualización ya se presentó en Asia y genera expectativas sobre su futuro en el mercado local.

Uno de los vehículos más vendidos se renueva

Uno de los vehículos que logró conquistar a los argentinos vuelve a ser noticia, pero esta vez no por sus cifras de ventas. Toyota presentó una importante renovación del Yaris , el hatchback compacto que supo convertirse en el automóvil más vendido del país y que ahora adopta una imagen mucho más moderna.

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La actualización fue presentada en Malasia como parte de la gama 2027 y muestra una evolución estética que lo acerca a los últimos lanzamientos de la automotriz japonesa. Aunque conserva su plataforma y configuración mecánica, incorpora cambios exteriores y mejoras tecnológicas.

La principal transformación aparece en el frente, donde el Yaris adopta una estética inspirada en el Toyota Camry , con una trompa más deportiva, nuevos faros LED y un paragolpes completamente rediseñado.

También suma una parrilla de mayores dimensiones, llantas de aleación de 16 pulgadas y modificaciones en la parte posterior, donde sobresale una barra luminosa LED que conecta visualmente las ópticas traseras.

La principal transformación aparece en el frente, donde el Yaris adopta una estética inspirada en el Toyota Camry, con una trompa más deportiva, nuevos faros LED y un paragolpes completamente rediseñado.

Para quienes buscan una apariencia más deportiva, la marca ofrece un paquete Aerokit con faldones laterales, detalles aerodinámicos y un alerón sobre el portón.

Qué cambia en el nuevo Toyota Yaris y cuándo podría llegar a la Argentina

Las novedades también alcanzan al interior. El renovado hatchback incorpora una pantalla multimedia de nueve pulgadas, compatible de manera inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de un instrumental digital de 4,2 pulgadas.

El equipamiento incluye cargador inalámbrico para celulares, conexiones USB-C y nuevas terminaciones para los asientos. En materia de seguridad, dispone de siete airbags y asistencias Toyota Safety Sense, junto con cámaras de visión periférica y sensores de estacionamiento.

Debajo del capot, en cambio, no hay modificaciones importantes. La versión comercializada en Malasia mantiene el motor naftero 1.5 litros de 107 CV y 140 Nm de torque, combinado con una caja automática CVT que simula siete marchas.

Para quienes buscan una apariencia más deportiva, la marca ofrece un paquete Aerokit con faldones laterales, detalles aerodinámicos y un alerón sobre el portón.

Esta configuración también ofrece diferentes modos de conducción, entre ellos Eco y Sport, para adaptar la respuesta del vehículo a distintas situaciones.

¿Llegará el nuevo Toyota Yaris a Argentina? Por ahora, la automotriz no confirmó que esta actualización vaya a comercializarse en el país. El rediseño corresponde específicamente al mercado asiático y no necesariamente anticipa los cambios que recibirá la versión regional.

Sin embargo, la renovación vuelve a poner bajo los reflectores a uno de los modelos más exitosos de Toyota en Argentina, que busca mantenerse competitivo frente a una oferta cada vez más amplia de autos compactos.