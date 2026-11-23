La contribuyente advirtiendo el error en la transcripción de la declaración jurada original presentada, de inmediato procede a su rectificación pasando de saldo a favor del Fisco a quebranto. Rechazada por el ente recaudador, el contribuyente fue a la justicia en busca de solución

La presentación de una dd.jj. rectificativa que no encuadre en el art. 13 de la Ley 11.683, debe ir por la via de la repetición

El 19 de noviembre de 2026 la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió el recurso interpuesto en los autos “Bovenco SA c/ EN-AFIP-DGI-Resol 35/124 s/ Proceso de Conocimiento”. De los hechos se desprende que la contribuyente presentó el 7/11/2023 su declaración jurada original del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2023, de la que surgió un saldo a favor del Fisco .

Ocho (8) minutos más tarde , la contribuyente presentó una nueva declaración jurada, rectificativa de la original, la cual en vez de reflejar una suma a pagar por el impuesto, arrojó un quebranto de considerable monto ; es decir, una pérdida.

La diferencia cuantitativa entre una y otra liquidación, se originó como consecuencia del error de haberse omitido detraer de la utilidad contable, el “resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda” (en la práctica, la sigla RECPAM), así como incorporar el “ajuste por inflación impositivo”. Es decir, conceptos que reflejan los efectos de la inflación, tanto el proveniente de la norma profesional contable, como el procedimiento impositivo contemplado en la ley del gravamen.

En palabras de la actora, la diferencia obedeció a una omisión material en la carga de los datos, y que la rectificativa, presentada antes del vencimiento , reflejaba su verdadera situación económica, razón por la cual, mantener el impuesto determinado sobre la declaración original, afectaba los principios de capacidad contributiva, no confiscatoriedad y razonabilidad, así como su derecho de propiedad.

El 8/11/2023, ARCA rechazó la declaración rectificativa por considerarla inadmisible en los términos del art. 13 de la ley 11.683, decisión del 9/11de ese año, que la contribuyente impugnó el 4/12.

El 20/08/2024 el ente fiscal calificó la presentación de dicha impugnación como “recurso de apelación ante el director general”, conforme al art. 74 del decreto 1397/79 (reglamentario de la ley del Impuesto a las Ganancias), y la tuvo por interpuesta en término. En esa ocasión, también tuvo por agregada la prueba documental, pero rechazó la pericial contable por considerarla superflua.

La primera instancia

Rechazado el recurso interpuesto contra la denegatoria de la declaración jurada rectificativa, la contribuyente demandó judicialmente al Estado Nacional. El juez de grado desestimó la demanda que la contribuyente promoviera a los fines de obtener la nulidad de la resolución que rechazó el recurso.

Para resolver de ese modo, el magistrado se aferró al art. 13 de la Ley N° 11.683, conforme el cual, en principio, el monto de una declaración jurada no se puede reducir mediante declaraciones posteriores, salvo que se trate de errores de cálculo o errores materiales cometidos en la propia declaración.

Asimismo, el juzgador puso de relieve que tales excepciones comprenden equivocaciones vinculadas con la mecánica de confección de la declaración, que se deben poder advertir mediante su simple verificación o compulsa con la ley. En cambio, entendió que las diferencias basadas en la procedencia, el alcance o el cómputo de conceptos que inciden en la base imponible, se deben plantear mediante la acción de repetición prevista en el art. 81 de la misma ley; esto es, pagar, aunque no corresponda, y luego iniciar la acción para el recupero de lo pagado sin causa.

El contribuyente cuestionó que el juez calificara como “conceptual” el error consistente en omitir el RECPAM y el “ajuste por inflación impositivo” en la declaración jurada original cuando, según afirma, consistió en un mero error de transcripción.

Al respecto, sostuvo que el art. 13 de la ley 11.683 admite la rectificación en menos por errores materiales, sin restringirlos solamente a equivocaciones aritméticas o de tipeo.

Y se agravió particularmente, de que la sentencia omitiera valorar la prueba pericial contable y su ampliación, pese a que el propio magistrado había dispuesto una medida para mejor proveer por considerar necesario contar con mayores elementos técnicos. Destacó que el informe pericial, luego de examinar los libros societarios, corroboró el respaldo contable de los ajustes incluidos en la rectificativa y la coincidencia de sus valores con la documentación del ejercicio, entendiendo que la falta de consideración de esa prueba decisiva afectó su derecho de defensa y el deber de contar con una sentencia fundada.

En esa línea, alegó que exigir la vía de repetición para corregir la declaración implica un ritualismo inútil y privilegia la forma sobre la realidad económica.

Apelación a la Cámara

Apelada la sentencia de primera instancia, la Cámara acaba de resolver el caso, con el voto unánime de sus integrantes, basándose férreamente en la letra del mencionado art. 13 de la ley que regula los procedimientos fiscales.

Asimismo, desestimó el argumento referido a que la exigencia de acudir a la vía de repetición constituye un rigorismo formal incompatible con los principios de realidad económica, capacidad contributiva y razonabilidad.

Al respecto recordó que el rechazo de la declaración jurada rectificativa, por no encontrarse acreditados los presupuestos de la excepción prevista en el art. 13 de la ley 11.683, no implica necesariamente reconocer como definitiva e incontrovertible la cuantía de la obligación tributaria originalmente declarada. Y que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos específicos para que el contribuyente pueda cuestionar los importes que considere indebidamente ingresados y solicitar, en su caso, su restitución.

Alude, en particular, al art. 81 de la ley 11.683 regulatorio del procedimiento de repetición de los tributos y accesorios abonados en exceso, mediante el cual es posible examinar la procedencia de los conceptos que integran la determinación tributaria y producir las pruebas pertinentes.

De tal modo, la Alzada entiende que, acudir a dicho procedimiento no puede considerarse, en las circunstancias del caso, un ritualismo inútil, pues la controversia no se encuentra limitada a la corrección de una equivocación material cuya existencia y alcance hayan quedado suficientemente establecidos. Como se aprecia, el Tribunal no se despega de la letra del art. 13 de la ley, cual si esta constituyera la cima del ordenamiento jurídico argentino.

Lo cierto, es que entendió que las objeciones formuladas por la recurrente no logran demostrar la ilegitimidad del acto administrativo impugnado ni consiguen desvirtuar los fundamentos que sustentan el pronunciamiento apelado.

En lo que concierne al agravio de la contribuyente, referido a la valoración de la prueba pericial contable, señaló que, en atención a lo decidido respecto de la naturaleza del error invocado por la contribuyente, su tratamiento deviene innecesario e insustancial.

Por las razones expuestas, se desestimaron los agravios de la contribuyente, confirmándose la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la demanda.

Consideraciones finales

El contenido del fallo citado nos da pie para efectuar las siguientes consideraciones finales a su respecto:

1) La autoliquidación del impuesto está siempre sujeta a verificación administrativa, de modo que no se advierte el por qué una declaración jurada rectificativa de la presentación original pudiera encontrarse exenta de ello.

2) El contribuyente declarante es responsable no solo por el impuesto que en dicha liquidación se base o resulte, sino también en cuanto a la exactitud de los datos que ella contenga, de modo que la revisión del producido de la rectificación no hace mella de tal garantía ante el Fisco.

3) Que, conforme el artículo 35 de la Ley N° 11.683, la Agencia de Recaudación tiene amplísimos poderes para verificar en cualquier momento, inclusive respecto de períodos fiscales en curso, por intermedio de sus funcionarios y empleados, el cumplimiento que los obligados o responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas, fiscalizando la situación de cualquier presunto responsable.

4) Que el párrafo segundo del artículo 13 (incorporado a partir de la reforma que en el año 2017 le introdujera la Ley N° 27.430), creando la dispensa según la cual si la declaración jurada rectificando en menos la materia imponible se presenta dentro del plazo de cinco (5) días del vencimiento general de la obligación de que se trate y la diferencia de dicha rectificación no excede el cinco por ciento (5%) de la base imponible originalmente declarada provoca que la última declaración jurada presentada sustituye a la anterior, le quitan contundencia a la mentada interdicción de rectificar en menos, pretendiendo más bien minorar lo que en esencia se exhibe como un avance ordenado a recaudar lo que no tiene causa.

Siendo así, esta resistencia estatal a admitir un yerro del contribuyente, y peor aún, a utilizar sus legítimas facultades de fiscalización y verificación en aras de corroborarlo, no solo configuran un excesivo rigor formal por apartarse de la verdad jurídica objetiva, sino que además vulneran los principios constitucionales de razonabilidad, buena fe, confianza legítima, y buena administración del Estado.

(*) Contador público. Tributarista.