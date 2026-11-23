La Justicia de Brasil ordenó notificar a Flávio Bolsonaro por una denuncia de Lula + Agregar ámbito en









El senador y excandidato presidencial permanece en EEUU y deberá responder a una acusación por presuntas calumnias contra el mandatario brasileño. Alexandre de Moraes dispuso que se lo notifique mediante un edicto judicial.

La Justicia de Brasil ordenó notificar a Flávio Bolsonaro por una denuncia de Lula. @argennoti

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó notificar por edicto al senador Flávio Bolsonaro, quien permanece en EEUU, para que presente su defensa ante una denuncia por presuntas calumnias contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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La decisión, firmada el viernes y difundida este lunes, responde a una presentación de la Procuraduría General de la República (PGR), que acusa al legislador del Partido Liberal (PL) de vincular al mandatario brasileño con actividades delictivas a través de una publicación en redes sociales.

El caso se originó el 3 de enero de este año, cuando Bolsonaro difundió un mensaje tras la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de EEUU. En esa publicación, el senador afirmó: "Lula será delatado. Es el fin del Foro de San Pablo: tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudulentas".

El senador y excandidato presidencial permanece en EEUU y deberá responder a una acusación por presuntas calumnias contra el mandatario brasileño. Alexandre de Moraes dispuso que se lo notifique mediante un edicto judicial. Para la Fiscalía, esas declaraciones asociaron directamente al presidente brasileño con delitos como narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, por lo que impulsó la denuncia ante el máximo tribunal.

En su resolución, Moraes señaló que el legislador se encuentra actualmente en EEUU y que la Justicia brasileña desconoce su domicilio. También sostuvo que Bolsonaro abandonó Brasil el 27 de octubre, dos días después de perder el balotaje presidencial frente a Lula, pese a una orden judicial que le exigía entregar sus pasaportes.

El magistrado agregó que, desde el extranjero, el senador difundió documentos a través de medios de comunicación y redes sociales, además de conceder entrevistas en las que hizo referencia a su salida del país. La decisión de Alexandre de Moraes sobre Flávio Bolsonaro Para fundamentar la notificación mediante edicto, Moraes citó antecedentes del Supremo Tribunal Federal que habilitan este mecanismo cuando una persona acusada se encuentra en el extranjero y su paradero es desconocido. El juez consideró que la ausencia de un imputado no puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo de una investigación penal, especialmente cuando existen indicios de que conoce las acusaciones en su contra. "Es inadmisible que la fuga se utilice como medio para paralizar la persecución penal y frustrar la aplicación del derecho penal", sostuvo el magistrado. La resolución establece que Flávio Bolsonaro tendrá un plazo de 15 días para responder a la denuncia, contado a partir de la publicación oficial del edicto.