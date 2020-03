Macri, el gran ausente: viajó a Guatemala a dar una charla

Según informaron desde su entorno, el ex mandatario viajó a Guatemala para participar desde el miércoles próximo de un foro con referentes de la derecha ultraliberal latinoamericana.

Macri es el invitado especial del multimillonario guatemalteco Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo y organizador del “V Encuentro Ciudadano Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas; un destino común".

Entre otros invitados también figuran Richard Kerlikowske, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza norteamericana (la U.S. Customs and Border Protection (CBP)) y Kirsten Madison, secretaria de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado norteamericano.

También estarán junto a Macri el ex encargado interino de DEA, Jim Milford; uno de los delegados del FBI para América Latina, George Piro; Kevin McAleenan y James McCament, y los exsecretarios interinos del Departamento de Seguridad Nacional.

El evento cuenta con el apoyo de la Fundación para el Análisis de los Estudios Sociales (FAES), un think thank español, financiado por el Partido Popular y liderado por su ex presidente José María Aznar, amigo de Macri.

Esa fundación es una de las principales plataformas de divulgación ideológica de la derecha liberal latinoamericana, que tuvo al escritor Mario Vargas Llosa como uno de sus máximas figuras de relevancia internacional.