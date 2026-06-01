Luis Caputo oficializó la designación de Juan Ignacio Stampalija como nuevo secretario Legal y Administrativo en reemplazo de José García Hamilton

El exsubprocurador del Tesoro reemplazará a José García Hamilton, quien dejó el cargo por motivos personales. El ministro de Economía destacó la transición ordenada y elogió la trayectoria de su sucesor

El Gobierno oficializó la designación de Juan Ignacio Stampalija como nuevo titular de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía , en reemplazo de José García Hamilton, quien presentó su renuncia por cuestiones personales.

La llegada de Stampalija había sido anticipada por el ministro Luis Caputo a través de sus redes sociales y quedó formalizada mediante un decreto publicado este lunes. Hasta ahora, el funcionario se desempeñaba como subprocurador del Tesoro de la Nación .

Al anunciar el cambio, Caputo reveló que García Hamilton le había comunicado hace más de un mes su decisión de dejar el cargo. El ministro agradeció su trabajo al frente de la secretaría y destacó tanto su desempeño profesional como la transición realizada antes de concretar la salida.

"A partir del lunes, Juan Ignacio Stampalija asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional", expresó el titular del Ministerio de Economía , quien además le dio la bienvenida al funcionario y se mostró confiado en su gestión.

El perfil del nuevo funcionario

Stampalija desembarca en el Palacio de Hacienda tras su paso por la Procuración del Tesoro de la Nación, donde integró junto a Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla el equipo jurídico que diseñó la estrategia legal del Estado argentino en la causa por la expropiación de YPF en los tribunales de Estados Unidos.

Su incorporación se produce en un contexto de movimientos dentro del equipo económico que conduce Caputo. En los últimos meses, la cartera registró varias modificaciones en puestos clave de su estructura.

Uno de los cambios más recientes fue la salida de Carlos Frugoni de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, cargo que pasó a ocupar Fernando Herrmann, quien hasta entonces se desempeñaba como secretario de Transporte. En esa misma reorganización fue designado Mariano Ignacio Plencovich al frente del área de Transporte.

Previamente, en febrero, Alejandro Lew dejó la Secretaría de Finanzas, lo que derivó en la llegada de Federico Furiase, que se desempeñaba como director del Banco Central. Lew había asumido en noviembre de 2025 tras reemplazar a Pablo Quirno, quien pasó a desempeñarse como canciller.

Otra de las bajas relevantes en el equipo económico fue la de Joaquín Cottani, quien había asumido como secretario de Política Económica al inicio de la gestión de Javier Milei. Su salida se produjo en medio de diferencias respecto de la estrategia económica, particularmente en relación con la política cambiaria.